Алена Водонаева опубликовала фото в облегающем платье без бюстгальтера

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», телеведущая и блогерша Алена Водонаева опубликовала в Telegram фото в откровенном образе.

© Telegram-канал VODA

41-летняя знаменитость снялась в облегающем черно-синем макси-платье с драпировками, длинными рукавами и разрезом выше колена. При этом инфлюэнсерша отказалась от бюстгальтера, и наряд подчеркнул анатомические особенности ее фигуры. Также она надела на плечи меховое боа в тон и примерила остроносые сапоги на каблуках, оформленные пуговицами.

Ведущая выбрала в качестве украшения массивное серебристое колье с замком, к которому цепочками были прикреплены аналогичные по стилю браслеты.

Ранее Водонаева снялась в нижнем белье и оценила свою фигуру словами «не нравится эта сочность».