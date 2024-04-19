Косметолог оценил изменения во внешности Дженнифер Лопес

В Сети новый виток обсуждения Дженнифер Лопес, которая, по мнению пользователей соцсетей, вообще не меняется. Звезда не раз признавалась, что поддерживать себя в шикарной форме ей позволяет ежедневный спорт, правильное питание, скорректированное нутрициологом, а также правильная работа косметолога. Однако внимательные пользователи давно подозревают, что звезда захаживает и в кабинет пластического хирурга. Врач-косметолог Лана Аббасова поделилась с WomanНit мнением, какие манипуляции певица проводила над своим лицом.

Лана: «Если посмотреть на фото, то сможем заметить, что спинка носа стала чуть уже — есть предположения, что была сделана аккуратная ринопластика».

Также косметолог отметила переорбитальную зону глаз: с возрастом кожа становится дряблой и, как следствие, появляются малярные мешки (выраженный кожный лоскут), но если посмотреть на Дженнифер, то все наоборот.

Лана: «Взгляд выглядит открытым, выразительным, свежим. Вероятнее всего, Лопес обращалась к косметологическим процедурам, но сделала она это очень аккуратно».

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