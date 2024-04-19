Косметолог оценил изменения во внешности Дженнифер Лопес

«Сделала очень аккуратно»: косметолог об изменениях во внешности Дженнифер Лопес
В Сети новый виток обсуждения Дженнифер Лопес, которая, по мнению пользователей соцсетей, вообще не меняется. Звезда не раз признавалась, что поддерживать себя в шикарной форме ей позволяет ежедневный спорт, правильное питание, скорректированное нутрициологом, а также правильная работа косметолога. Однако внимательные пользователи давно подозревают, что звезда захаживает и в кабинет пластического хирурга. Врач-косметолог Лана Аббасова поделилась с WomanНit мнением, какие манипуляции певица проводила над своим лицом.
Лана: «Если посмотреть на фото, то сможем заметить, что спинка носа стала чуть уже — есть предположения, что была сделана аккуратная ринопластика».
Также косметолог отметила переорбитальную зону глаз: с возрастом кожа становится дряблой и, как следствие, появляются малярные мешки (выраженный кожный лоскут), но если посмотреть на Дженнифер, то все наоборот.
Лана: «Взгляд выглядит открытым, выразительным, свежим. Вероятнее всего, Лопес обращалась к косметологическим процедурам, но сделала она это очень аккуратно».
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Косметолог: «Из процедур, скорее всего, подтяжка контуров, либо же аппаратные методики: RF-лифтинг или лазер. С точки зрения инвазивной косметологии: скорее всего, регулярно делается биоревитализация, чтобы поддержать качество и упругость кожи».