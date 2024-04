Тейлор Свифт бросила вызов Ким Кардашьян

Тейлор Свифт не отстает от Кардашьян! Спустя десятилетие с момента их вражды обладательница премии «Грэмми» посягнула на светскую диву в язвительном дисс-треке в своём новом альбоме The Tortured Poets Department: The Anthology.

© Соцсети

В песне thanK you aIMee звезда поёт о бронзовой статуе и некоей сопернице, которой даже её «святая» мама «когда-то желала смерти». Поклонники тут же отметили, что в названии трека с большой буквы читается имя звезды реалити-шоу.

Вражда создательницы Skims со Свифт началась в 2016 году, когда Уэст написал рэп о том, что у них с Тейлор ещё может случится секс, потому что он сделал её знаменитой. Когда певица не согласилась с текстом песни, Кардашьян опубликовала телефонный звонок, в котором Свифт якобы дала своё согласие.

Позже звезда заявила, что он был записан незаконно. Свифт отреагировала на скандал несколькими дисс-треками на своём альбоме Reputation в 2017 году — от Call It What You Want до Look What You Made Me Do. Звезда семейного шоу прокомментировала их соперничество в одном из эпизодов в том же году, когда она сказала Крис Дженнер, что хотела бы защитить Уэста.

В прошлом году Свифт вновь заговорила об их вражде в статье для обложки журнала Time.

«Это психологически опустило меня туда, где я ещё никогда не была. Я переехала в другую страну. Я не покидала арендованный дом в течение года. Я боялась отвечать на телефонные звонки. Я оттолкнула от себя большинство людей в своей жизни, потому что больше никому не доверяла. Мне было очень, очень тяжело», — призналась Тейлор.

В 11-м альбоме Свифт не только обрушилась с критикой на Кардашьян, но и порицала своих бывших Джо Элвина и Мэтти Хили, но зато восхитилась своим нынешним кавалером Трэвисом Келси.