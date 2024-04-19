«Российский» тип старения: что это и как с ним бороться

Многие даже не подозревают, что в разных точках мира люди стареют совершенно по-разному. К слову, существует отдельный, «российский» тип старения. Что это и как россиянкам отложить возрастные изменения, об этом нам рассказал пластический хирург Александр Михалев.

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Низкие температуры провоцируют специфические изменения

Наверняка вы замечали, что у женщин после 50 практически всегда намечается потеря четкости по нижней линии челюсти. Также теряет упругость и эластичность кожа век, из-за чего взгляд становится «грустным».

«Чем дальше от экватора проживает человек, тем сильнее становится сила притяжения, а температура понижается, из-за чего у людей в северных регионах чаще наблюдается большое количество подкожно-жировой клетчатки в лице. С возрастом коже становится труднее ее удержать, отсюда птоз и всевозможные провисания», — поясняет наш эксперт.

Хирург предлагает сравнить типы старения в России, США и Европе: «Многое зависит и от речевого аппарата. У американцев и южных европейцев прекрасно развиты мышцы шеи, что позволяет сохранить овал лица дольше».

Какие процедуры хорошо справляются с проблемами «российского» типа старения

Если к пластическому хирургу вы не планируете записываться на прием еще как минимум 5 лет, вам на помощь придет косметолог. Основные процедуры, которые рекомендуются в случае птоза — нитевой лифтинг, SMAS-лифтинг, липосакция проблемных зон. Однако все зависит от индивидуальных особенностей, поэтому консультация специалиста перед любой процедурой просто необходима.

Как замедлить процесс потери тонуса без операции

Не стоит сильно расстраиваться, если первые признаки птоза намечаются и на вашем лице. Как говорит Александр, современная косметология и, в крайнем случае, хирургия, позволять скорректировать все, что вас не устраивает.