44-летняя Кортни Кардашьян показала, как выглядит в бикини спустя 5 месяцев после родов

В ноябре прошлого года 44-летняя Корти Кардашьян стала мамой в четвёртый раз, глядя на её фото, просто невозможно в это поверить. Кортни вместе с семьёй отправилась в путешествие на островах Теркс и Кайкос. В социальных сетях она делится снимками экзотических пейзажей, а также хвастается тем, насколько быстро смогла прийти в форму после беременности.

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Кардашьян рассказывала, что к похудению после рождения малыша относится осторожно. Она уверена, что в первую очередь женщине стоит думать о здоровье ребёнка, а также о своём состоянии. Только после этого имеет смысл постепенно худеть. По словам Кардашьян, она получает куда больше удовольствия, когда проводит время с малышом, гуляя с коляской, чем во время тренировки.

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И всё же умеренные нагрузки и правильное питание в жизни Кортни присутствуют. Звезда реалити старается соблюдать режим, избегает вредных продуктов, а также проводит много времени на свежем воздухе. Отдых у океана, без всяких сомнений, тоже играет далеко не последнюю роль в восстановлении организма после родов, поэтому у Кардашьян есть все шансы на то, чтобы прийти в себя как можно скорее.