Дочь Иосифа Пригожина показала результат после пластики

Даная Пригожина легла под нож пластического хирурга ради красивого тела.

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После рождения сына дочь Иосифа Пригожина очень быстро скинула лишние килограммы. Девушка резко похудела на 30 килограмм. Это сказалось на качестве кожи тела. Ей не помогали ни физические упражнения, ни диеты. Так, она приняла решение, что готова лечь под нож пластического хирурга.

«Вес остановился и не двигается. Кроме того, кесарево спровоцировало формирование втянутого рубца, некрасивые складки. Это доставляет мне дискомфорт и мешает дальнейшим занятиям. Делать бариатрическую операцию (сокращение объема желудка) с целью дальнейшего похудения по медицинским показаниям невозможно, поэтому была согласована операция пластическая», — отметила Даная.

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Девушка призналась, что супруг любит ее любой, а сделать пластическую операцию она хочет ради себя, чтобы любоваться своим отражением в зеркале.

В декабре прошлого года Даная Пригожина перенесла пластическую операцию — абдоминопластику с переносом пупка, ушиванием диастаза и липосакцией живота и боков. Врачи отправили ее восстанавливаться домой. А теперь уже можно увидеть первые результаты после хирургического вмешательства.

Дочь продюсера опубликовала видеоролик, на котором продемонстрировала результат «до и после».

«А вот и долгожданный результат комплексной операции», — подписала Пригожина.

На протяжении 6-8 месяцев после операции будет сходить отек. Кроме того, Даная продолжит свое совершенствование, как только разрешит хирург.