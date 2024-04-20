Рианна рассказала, о чем жалеет после рождения ребенка

Мы знаем и любим Рианну не только как успешную певицу и деловую женщину, но и как настоящую икону стиля. Сегодня барбадосскую звезду уже невозможно представить без смелых образов, которыми она радовала нас на протяжении всей карьеры. Но, как выяснилось, сама артистка кардинально пересмотрела свой гардероб — а былую дерзость в выборе нарядов сегодня и вовсе осуждает.

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На запуск коллекции Fenty x Puma в Лондоне мама двух ангелочков пришла практически в монашеском, по ее меркам, облачении — брючном костюме оверсайз, который закрывал каждый сантиметр ее тела. А в интервью британскому Vogue честно призналась: за «голое» прошлое стыдно, в будущем — никакой обнаженки.

Я столько дерьма наделала в своей жизни. Я ходила с открытыми сосками и с выглядывающими трусиками. Но теперь как мама, как развитая молодая леди… Это вещи, которые, как мне кажется, я бы сейчас никогда не сделала. Я просто думаю: "Боже мой, голые соски? Я правда это делала?", - Рианна, певица, бизнесвумен

Неожиданно, конечно, учитывая, что не только до, но и во время обеих беременностей звезда выбирала достаточно смелые образы, которые подчеркивали ее растущий живот. Но главное, чтобы ей самой было комфортно. А нам остается только вспомнить некоторые из культовых образов, которые теперь заставляют Рианну краснеть.

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

К слову, новый стиль «развитой молодой леди» оценили далеко не все. На днях поклонники в пух и прах раскритиковали образы Рианны и A$AP Rocky на фестивале Coachella.