Алену Водонаеву высмеяли за фото на фоне мусорных мешков

Алена Водонаева — особа противоречивая и откровенная, и последнее порой играет с ней злую шутку. Недавние фото на фоне мусора именно такой случай.

Большинство блогеров перед публикацией фотографий в социальной сети тщательно их ретушируют. Всем хочется выглядеть максимально привлекательно, чтобы лицо сияло, талия была тоньше, а на фоне присутствовали атрибуты счастливой жизни. Хотя придирчивые фанаты всегда найдут что обсудить и чем быть недовольными.

Но порой селебрити то ли спешат, то ли действительно не заботятся об эстетике, публикуя заведомо провокационный контент.

Алена Володонаева недавно опубликовала серию кадров, которая мало бы чем выделялась из ее общего контента, если бы не мусорные мешки на заднем фоне.

Алена в нарядном платье в пол, в мехах, с дорогими аксессуарами, а фоном ко всей этой красоте служат грязные пакеты для строительного мусора.

Публика несколько опешила, не понимая, как именно реагировать, и почему Водонаева допустила такой откровенный ляп. Много смешных комментариев собрали снимки, Алену спросили, на какой стройке она прораб и что в пакетах, может, особо злобные хейтеры?