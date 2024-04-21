Дизайнер назвала актуальные во все времена предметы одежды

Атукальные во все времена предметы одежды, которые никогда не выйдут из моды, назвала россиянкам в беседе с «Мослентой» дизайнер, основатель бренда одежды Shumi, бизнесвумен Наталья Шумиловская. В первую очередь она назвала брючный костюм.

«Костюмы подходят как для деловых и повседневных образов, так и торжественных. Брюки и пиджак не только составляют идеальное сочетание, но и могут быть элементом самодостаточных образов. В сочетании брюк с шелковой блузкой или белой рубашкой образ приобретает деловой стиль, а пиджак в партнерстве с укороченными джинсами скинни и лодочками сделают образ стильным и очень женственным», — отметила она.

Далее специалист назвала черное платье. Этот цвет считается универсальным и подходящих любому типажу, а само платье является элементом женственности, подчеркнула дизайнер.

© Фото: предоставлено героиней материала

© Фото: предоставлено героиней материала

© Фото: предоставлено героиней материала

© Фото: предоставлено героиней материала

Кроме того, в список Шумиловской вошли бежевый тренч, который должен быть сделан из качественного материала и иметь правильную для каждого человека длину. Также эксперт назвала белую рубашку и прямы джинсы.

«Модели ежегодно обретают новые тренды и регулярно обновляются, однако, неизменной моделью остаются джинсы прямого кроя. Они дорого смотрятся и их можно компоновать с любым стилем», — заключила она.

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