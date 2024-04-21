Элегантное платье, костыли и Spice Girls: как Виктория Бекхэм отметила 50-летие

17 апреля Виктории Бекхэм исполнилось 50 лет, хотя в это и сложно поверить. В честь юбилея модельер устроила вечеринку, на которой побывали звездные коллеги, а также все участницы легендарной группы Spice Girls.

У Виктории Бекхэм настоящая идеальная жизнь — головокружительная карьера, красавчик муж, три сына и дочка. При этом знаменитость еще и идеально выглядит, поддерживая форму регулярными занятиями в спортзале и правильным питанием. При таких данных и вечеринка в честь 50-летия Виктории должна быть идеальной.

День рождения экс-перчинка отметила еще 17 апреля, а вечеринка в честь круглой даты состоялась накануне в одном из лондонских клубов. Звезда вечера выбрала для праздника прозрачное длинное платье нежного голубого цвета, а компанию ей составили все мужчины семейства и, конечно же, дочь.

Виктория еще не оправилась от травмы — несколько месяцев назад она сломала ногу на тренировке, поэтому приехала в клуб с костылями. Однако для фото позировала без них.

Самым значимым событием вечеринки стало воссоединение всех участниц группы Spice Girls: Виктория, Мел Би, Мелани Си, Эмма Бантон и Джери Холлиуэлл выступили, как в старые времена. Девид Бекхэм радостно снимал происходящее и делился в социальной сети.

Фото: социальные сети Виктории Бекхем