Секс-онлайн входит в моду – и безопасный, и бездетный

По итогам первых двух месяцев 2024 года в российских аптеках продали минимальное за последние пять лет количество презервативов. Всего 3,1 млн упаковок. Для сравнения, за тот же период 2020 года в России продали 4,8 млн, 2021-го – 3,9 млн, 2022-го – 3,5 миллиона, 2023-го – более 3,2 млн.

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И вот не знаешь, как к этой новости относиться. Потому как презервативы защищают не только от нежелательной беременности, но и от “нехороших” болезней, вроде СПИДа, сифилиса, гонореи и прочих сомнительный сюрпризов. Поневоле задумаешься, чего нам ждать: бэби-бума, вспышки ЗППП или просто сексуальная активность населения идёт на спад?

Кстати, аналитики отмечают, что несмотря на призывы рожать, которые ныне звучат из каждого утюга, россияне делать этого, по всей видимости, не планируют. Потому как активно покупают оральные контрацептивы. Продажи лекарств этой категории по данным аналитической компании DSM Group, уверенно растут.

При этом статистика “Росстата” демонстрирует, что за прошлый год в России родилось минимальное с кризисного 1999 года количество детей.

Согласно предварительным демографическим итогам 2023 года, в России появилось 1,264 млн новорожденных. Меньше было только в 1999 году, когда после дефолта их число упало до 1,214 млн – минимума со времен Великой Отечественной войны. Правда, эта статистика не учитывает малышей, родившихся в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.

Но в целом вырисовывается печальная картина: апелляции к семейным ценностям и призывы рожать детей, озвученные многими российскими чиновниками вплоть до президента, оказались бессильны затормозить снижение рождаемости. И пресловутая “демографическая яма” маячит перед Россией всё отчётливей.

Хотя на бумаге всё выглядит просто шоколадно. Давайте посмотрим на итоги по главным приоритетным направлениям национального проекта «Демография».

Итак, в 2022 году маткапиталом воспользовались более 1 млн родителей. С 1 февраля 2023 года его размер на первого ребенка увеличился на 65 тыс. рублей. а на второго ребенка государство стало давать больше на 85,9 тыс.

Для граждан с невысоким уровнем дохода предусмотрена выплата на детей до трех лет. В среднем по стране она составляет 13,5 тыс. За 2022 год её получили более 1,2 млн семей. Хорошо же?

Также была продлена программа «Семейная ипотека», благодаря которой у семей с детьми есть возможность взять кредит по ставке до 6% годовых на весь срок договора. Теперь до 1 июля 2024 года программой могут воспользоваться пары, родившие малыша в период с января 2018 по 31 декабря 2023 года.

Кроме того, теперь можно абсолютно бесплатно сделать ЭКО – по полису ОМС. За 10 месяцев 2022 года по национальному проекту выполнено 63,6 тыс. циклов ЭКО. Рожай на здоровье, даже если не получается зачать ребёнка естественным путём.

А рождаемость всё равно снижается!

Хотя государство вроде как позаботилось и о том, чтобы родители могли заработать деточке на хлеб с маслом. По всей стране модернизируются центры занятости. Их сотрудников обучают специальности «Кадровый консультант».

Получить новую профессию или повысить квалификацию по-прежнему можно, подав заявку на платформе «Работа России». Воспользоваться такой возможностью могут не только граждане старше 50 лет, но и россияне предпенсионного возраста, женщины с маленькими детьми, а также определенные категории молодых людей в возрасте до 35 лет, испытывающие сложности с трудоустройством. Ещё открываются современные и комфортные детские сады с ясельными группами, чтобы мамы могли реализовать себя в карьере или освоить новые навыки. Короче – сказка.

И живём мы как в сказке – чем дальше, тем страшнее становится. Возможно потому, что действительность слишком уж очевидно противоречит официальным отчётам. То по ТВ сюжет покажут, как благотворительный фонд выдаёт сертификаты на улучшение жилищных условий семьям мобилизованных. Дело, безусловно, благое. Но из пяти семей – четыре многодетные, в одной – ребёнок-инвалид.

Почему вопрос с достойным жильём для них государство не решило раньше? То всей страной деньги на лечение детям собираем, потому как полис ОМС расходы не покрывают, а родители – неплатёжеспособны. Совсем. То выясняется, что кто-нибудь из знакомых остался без работы и не может трудоустроиться. А дипломированные кадровые консультанты предлагают явно неподходящие вакансии.

Про тотальную закредитованность населения просто промолчим в тряпочку. При этом по данным “Сбербанка” семьи с детьми берут потребительские кредиты в два раза чаще. Да и льготную ипотеку тоже нужно выплачивать. А ведь мы все понимаем, что редко когда маме с маленьким ребёнком на руках удаётся устроиться на хорошо оплачиваемую работу. Вся надежда на папу. Но средние зарплаты у нас рассчитаны на покрытие расходов одного человека, а никак не трёх!

Так что снижение спроса на презервативы и увеличение оного на оральные контрацептивы может оказаться очень тревожным показателем, считает социолог Мария Домарёва.

– Эта интересная статистика может указывать, например, на принципиальный отказ наших граждан от этого средства. Возможно и то, что при непростой экономической ситуации, случайные связи стали более редкими. Не исключаю, что, в связи с инфляцией, растет и стоимость интим-услуг, главных потребителей презервативов. Раз цены подскочили везде, растут и в данной сфере. И если платежеспособные клиенты в своем большинстве куда-то переехали, и контингент изменился, то отрасль вряд ли будет испытывать подъем. А вместе с тем падают продажи презервативов.

Рост продаж противозачаточных препаратов, скорее указывает на то, что пары с устоявшимися отношениями решили отказаться от детей. Их мотивацию так же можно предположить по нестабильной, у кого-то даже ухудшающейся ситуации. Не до детей, видимо, нашим гражданам.

Тенденция увеличения продаж вряд ли будет позитивно влиять на демографию, хотя здесь не хватает данных о том, насколько молод потребитель данного продукта. Впрочем, если даже подобные препараты исчезнут, люди все равно будут находить способы предохраняться. Видимо, решать проблемы демографии надо дополнительными программами для молодых семей, а не контроля за противозачаточными средствами.

По мнению социолога Сергея Таланова, не следует связывать сокращение продаж презервативов с потерей интереса к сексу. Он также предполагает, что тренд связан с ухудшающимся материальным положением граждан. Потому как на фоне пандемии многие россияне либо потеряли работу, либо стали зарабатывать значительно меньше:

– Это очень тревожный сигнал, что люди экономят на самом необходимом, на том, что непосредственно связано со здоровьем. Хотя можно понять: например, учащемуся колледжа или студенту не всегда по карману приобрести пачку контрацептивов за 400–500 рублей, – считает эксперт.

Однако есть и другая интересная статистика. Одновременно со снижением продаж презервативов растет популярность фильмов для взрослых и онлайн-секс-вечеринок. Так на “Яндексе” запросов по “клубничным” темам в месяц делается больше миллиона (уточним: по каждой из тем). Похоже, что россияне начинают реализовывать свои потребности онлайн. И если эта привычка укоренится, то никакие демографические программы уже не спасут.