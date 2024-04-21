«Все как на подбор»: Собчак раскритиковала знаменитостей на ММКФ

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак высказалась о 46-м Московском международном кинофестивале (ММКФ), стартовавшем в пятницу, 19 апреля. В своем Telegram-канале знаменитость раскритиковала мероприятие и современное светское общество, сделав акцент на своей коллеге и бывшей подруге Тине Канделаки.

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Ксения Собчак опубликовала в личном Telegram-канале видео с красной ковровой дорожки ММКФ, на котором запечатлена Тина Канделаки в вечернем наряде. Телеведущая выбрала экстравагантный образ для мероприятия: асимметричное платье с длинным шлейфом и большим вырезом справа, рукава с большими воланами. Также поверх знаменитость накинула объемную шубу.

«Посмотрела хронику ММКФ. Все как на подбор „на стиле“, надо сказать, никто не выбивается», — написала Ксения Собчак, сопроводив комментарий смеющимся эмодзи.

Журналистка поделилась воспоминаниями о том, как проходил кинофестиваль в прошлом.

«Даже поверить невозможно, что всего лишь 15 лет назад знакомились там с Джек Николсоном и с фестиваля уехали ужинать в Джусто, а в другой год с Тарантино ездили в странный клуб „Четыре комнаты“, который он захотел посмотреть… Но то былое. Сейчас как-то так», — заключила телеведущая.

Московский Международный кинофестиваль (ММКФ) – второй старейший кинофестиваль мира после Венецианского. Впервые он проводился в 1935 году, председателем жюри был советский режиссер Сергей Эйзенштейн. Главный приз ММКФ — «Золотой Святой Георгий». Президентом кинофестиваля является режиссер Никита Михалков. В этом году ММКФ проходит с 19 по 26 апреля.

Ранее мы писали о том, что Ксения Собчак улетела из России на отдых в Дубай вместе с сыном.