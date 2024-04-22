Сестры Кардашьян снялись в бикини на отдыхе

Американская телезвезда Ким Кардашьян поделилась фото с отдыха с сестрами Хлои и Кортни. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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Сестры Кардашьян снялись в бикини черного цвета, состоящих из бюстгальтеров и плавок на завязках. При этом Ким и Хлои Кардашьян надели шорты, парео и солнцезащитные очки, а Кортни Кардашьян решила отказаться от макияжа. В то же время можно заметить, что фото не обработано инструментами ретуши и фильтрами.

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В описании к публикации бизнесвумен поздравила сестру с днем рождения.

«С днем рождения, королева Кортни. Нет никого на этой планете, с кем бы я проводила больше времени. Делить комнату, друзей и машины было самым волшебным путешествием, и все это время ты была рядом со мной», — призналась она.

Ранее журналисты Page Six раскрыли детали программы предстоящего бала Met Gala. Стало известно, что среди приглашенных гостей — модель и телезвезда Кендалл Дженнер. Информация о том, приглашены ли остальные члены семьи Кардашьян-Дженнер, отсутствует.