Лепс пожаловался на побочный эффект интимной пластики

Певец Григорий Лепс заявил, что делал пластическую операцию на половом органе и пожаловался на побочный эффект. Об этом он сообщил во время разговора с журналистами после вручения премии «Шансон года-2024».

«[Половой орган] сделал, но есть побочка. Меньше стал, собака», — заявил певец в разговоре с MK.RU.

Детали Лепс раскрывать не стал, но заявил, что к пластическим операциям относится хорошо.

Также Григорий Лепс признался, что поклонники считают, что он меняет женщин как перчатки, но это не так. Он заявил, что предпочитает направлять свою энергию в другое русло, например, в концерты и работу, не связанную с музыкальной деятельностью.

Премия «Шансон года-2024» состоялась накануне в Москве. Среди участников, выступивших на ежегодной премии, — Стас Михайлов, Любовь Успенская и другие.