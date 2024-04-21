Подписчиков смутила одна пикантная деталь из новой фотосессии Бони

Виктория Боня продолжает удивлять поклонников своими преображениями. Инста-дива, которая недавно в очередной раз сменила образ, поделилась видео с бэкстейджа новой фотосессии и внезапно спровоцировала жаркую дискуссию в комментариях.

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«Любуюсь. Еще немного, и я стану блондинкой, а пока сделала фотки с этим образом», — подписала ролик Виктория.

Однако большинство фолловеров откровенно признались, что смотрят вовсе не на ее волосы. А некоторые даже предположили, что на съемке не обошлось без знаменитого бюстгальтера от бренда Ким Кардашьян.

«Вот не пойму, зачем светить сосками, причем большими. Для это есть Onlyfans вроде как: красота должны быть эстетичной... мое личное мнение», «Женщина не должна показывать свои прелести! Это разврат, мужу своему такое можно показывать, но не чужим мужикам», «Лиф можно было надеть? Ужас!» — демонстрируют все оттенки бодишейминга подписчики Виктории. А кто-то и вовсе выдвинул ультиматум: «Душа или соски?» — видимо, намекая на саундтрек «Моя душа», которым Виктория озвучила видео.

Впрочем, нашлись и комментаторы с совершенно противоположным взглядом на этот животрепещущий вопрос.

«Как я рада, что живу в то время, когда соски, не прикрытые под одеждой лифом, — это ок. Несколько душных теток вижу тут в комментах, но это со времени совка, видимо, остались», — жестко парирует одна из подписчиц.

Что ж, возможно, когда-нибудь очертания женских сосков сквозь одежду не будут действовать на публику как красная тряпка на быка… но только не сегодня. К слову, на днях на эту же острую тему высказалась и Рианна — мнение любительницы эпатажных образов вас наверняка удивит.

* Запрещен в РФ.