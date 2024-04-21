Врачи со скепсисом отнеслись к тренду на антивозрастные трубочки для напитков

Молодежь задала тренд на антивозрастные трубочки для напитков и нарвалась на критику со стороны врачей. Соответствующий материал опубликован на New York Post.

© Lenta.ru

Речь идет о пластиковых трубочках, которые выполнены в виде крючка. По мнению блогерш, их форма позволяет меньше сжимать губы, тем самым уменьшая риск возникновения морщин. Ролики, посвященные данным трубочкам, собирают миллионы просмотров в соцсетях, в том числе на платформе TikTok.

Однако медики со скепсисом отнеслись к новой тенденции, обратив внимание на то, что не существует научных доказательств действенности упомянутого метода.

«Вам придется очень часто пить через обычную соломинку, чтобы это способствовало образованию периоральных морщин. А действенность новых трубочек не подтверждена», — заявила доктор Лия Тоттон.

В августе 2023 года косметолог раскрыла простые способы замедлить старение кожи.