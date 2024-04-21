Мелания Трамп выпустила колье ко Дню матери за 245 долларов

Бывшая первая леди США Мелания Трамп в воскресенье представила персонализированное ожерелье ко Дню матери, чтобы поблагодарить и почтить "всех матерей".

Ожерелье стоимостью 245 долларов под названием "Ее любовь и благодарность" стало доступно с утра воскресенья на веб-сайте бывшей первой леди и включает в себя подвеску с цветком и регулируемую цепочку, сообщает The Hill.

Согласно заявлению офиса Мелании Трамп, на ожерелье могут быть выгравированы имена, инициалы или знаменательные даты. Те, кто купит ожерелье, также смогут получить цифровую коллекционную вещь ограниченного выпуска. День матери в этом году - 12 мая.

В последние месяцы Мелания Трамп практически не участвовала в предвыборной кампании своего мужа, бывшего президента Дональд Трампа. В следующие выходные она появится на редком для себя мероприятии по сбору средств на предвыборную кампанию мужа в доме, который она делит с Трампом, в Палм-Бич в штате Флорида.