Как устроить себе спа, не выходя из дома? Лучшие процедуры для лица, тела и волос

Косметолог Жиляева перечислила спа-процедуры, которые можно провести дома. Кому не хочется побаловать себя походом в спа? Но иногда на это не хватает времени, а порой просто не хочется выходить из дома. На этот случай эксперт-косметолог «Иль де Ботэ» Мария Жиляева дала читателям «Секрета» советы, как устроить настоящий спа-салон на дому.

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Кому не хочется побаловать себя походом в спа? Но иногда на это не хватает времени, а порой просто не хочется выходить из дома. На этот случай эксперт-косметолог «Иль де Ботэ» Мария Жиляева дала читателям «Секрета» советы, как устроить настоящий спа-салон на дому.

Создаём атмосферу

В спа-салонах сама обстановка располагает к тому, чтобы человек расслабился: играет спокойная музыка, стоит ненавязчивый аромат благовоний и горят красивые свечи.

Всё это можно с лёгкостью повторить и дома, отметила Жиляева. Вам понадобятся только ароматические палочки, любимый плейлист и хорошее настроение.

Спа для волос

Вымойте волосы любимым шампунем. Кожу головы мягко помассируйте скрабом, чтобы как можно глубже очистить эпидермис. Завершите уход маской с восстанавливающим или питательным эффектом.

«При выборе средства обращайте внимание на присутствие в составе витаминов и минералов. Витамины группы В регулируют работу сальных желёз и восстанавливают структуру повреждённых волос. На составы с витамином E стоит обратить внимание, если хотите стимулировать рост и придать локонам естественный блеск и сияние», — рассказала эксперт.

Нанесите маску по всей длине волос, помассируйте и смойте. Для более интенсивного воздействия оставьте её на 10 минут.

Домашние спа-процедуры для тела

Подготовка

Прежде чем наносить питательные кремы и маски, нужно смыть декоративную косметику. Для этого лучше всего подойдут мягко отшелушивающие гели, посоветовала косметолог.

Уход

Забыть о рабочих задачах и расслабиться поможет горячая ванна. Чтобы процедура прошла приятнее, используйте бомбочки или соль для ванной. При растворении они придают воде интересный цвет, аромат, а некоторые создают массажный эффект.

Оптимальным вариантом станет средство, в составе которого есть соль с магнием — именно он способствует расслаблению мышц и снятию напряжения в теле. Экстракты водорослей и водяной лилии помогают увлажнить кожу и успокоить воспалённые участки.

«Чтобы усилить расслабляющий эффект, используйте мягкие скрабы — они помогут деликатно очистить кожу. Наносите средство лёгкими массирующими движениями, тщательно прорабатывая места, где есть мышечные зажимы. Выбирайте составы с маслами, чтобы компенсировать жёсткость при очищении. Так, масла камелии и жожоба эффективно увлажняют кожу. А экстракты цитрусовых — тонизируют её за счёт выработки коллагена», — рассказала косметолог.

Закрепление эффекта

Закрепить эффект помогут уходовые средства с миндальным маслом, которое и увлажняет, и питает кожу благодаря входящим в его состав жирным кислотам. Наносят такие средства лёгкими массирующими движениями.

Средства для лица, рук и ног

На руки и ноги можно просто нанести питательные кремы или использовать готовые маски.

«Косметические носочки для стоп с экстрактом кактуса снимут усталость, а перчатки для рук с огурцом восстановят даже пересушенную антисептиком или моющими средствами кожу», — посоветовала эксперт.

Для лица косметолог рекомендовала маски с гиалуроновой кислотой для увлажнения кожи. Обычно маску держат 10–20 минут. Потом остатки продукта лёгкими похлопывающими движениями распределяют по лицу.

Массаж лица

Усилить эффект маски можно массажем — ручным или с помощью скребков из розового кварца (такой массаж, как и сам массажёр, называется гуаша).

Если вы делаете гуаша, заранее положите скребок в холодильник, чтобы получить освежающий эффект от процедуры — она уберёт отёчность. Перед массажем нанесите на лицо сыворотку или крем, чтобы обеспечить массажёру скольжение.

«Держа гуаша под углом примерно 30–45 градусов к поверхности кожи, начните плавно вести им по коже в одном направлении. Проработайте отдельно каждую зону: лоб, скулы, носогубку, шею и зону декольте. Используйте разные стороны массажёра: волнистый угол для проработки межбровки и контура от подбородка до уха, а самую большую сторону — для скул», — посоветовала Жиляева.

Массируйте лицо в течение 5-10 минут.

Когда кожа напиталась витаминами и минералами, а тело полностью расслабилось, заварите чашечку ароматного чая и насладитесь приятным моментом заботы о себе, заключила косметолог.