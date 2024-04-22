Три идеи цветочного дизайна ногтей — самый женственный тренд этой весны

Что может быть более женственным, чем нежный маникюр с флористичными нотками? Мы поговорили с нейл-мастером Анной Черниковой, которая подсказала самые нежные весенние идеи для любителей нюда.

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Короткие ногти с акцентными цветами

На нюдовой базе фантазия мастера не ограничена. Анна:

«Нюд в оттенках milk, rose и lavander в топе как минимум до конца лета, так что выбираем любую из этих баз и уже на них вместе с мастером подбираем принт или цветочный дизайн».

На коротких ногтях наш эксперт советует выбирать любой дизайн, лучше всего смотрятся акцентные цветы в нескольких оттенках.

Френч в цветах

Небанальный вариант для любителей флористических мотивов — цветы на свободной части ногтя, дизайн напоминает френч. Анна:

«Отлично смотрятся яркие цветы на нюде, однако этот вариант подходит как минимум средней длине».

Выбирайте трендовые синие, красные или желтые оттенки для дизайна цветов, а вот неестественных оттенков лучше избегать.

Минимализм

Если вы не большая поклонница дизайна на ногтях, можно поэкспериментировать и добавить всего пару элементов на несколько ногтей. Наш эксперт рекомендует подобрать форму мягкий квадрат короткой длины и выполнять такой минималистичный дизайн на нюдовой базе. Слишком темные или яркие базовые оттенки не дадут такого нежного эффекта, которого мы добиваемся.