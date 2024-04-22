Химик Жегалова рассказала, почему жирная кожа головы нуждается в глубоком очищении

Многоступенчатый уход за кожей в России по-прежнему популярен, тенденция возникла после появления корейских брендов на российском косметическом рынке. О том, действительно ли волосам и коже головы нужно несколько средств по уходу, «Газета.Ru» рассказала разработчик средств для кожи головы и волос Clear Derma Therapy, кандидат химических наук Наталия Жегалова.

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«Сначала тенденция коснулась средств по уходу за кожей лица, а после затронуло и средства по уходу за кожей головы и волосами. Возник даже термин «скинификация» волос (от английского «skin» — «кожа»), который подразумевает многоступенчатый уход», — объяснила она.

В вопросе ухода за лицом специалисты неоднозначно оценивают корейскую систему, поскольку азиатский тип кожи отличается от европейского. В то же время многоступенчатый подход при заботе о волосах действительно может способствовать сохранению их красоты и здорового внешнего вида, заявила эксперт.

«Коже головы и волосам нужен дополнительный уход, помимо очищения. В него входит увлажнение, питание, защита, а также отшелушивание, если мы говорим именно о коже головы. Однако зачастую дополнительные средства в бьюти-рутину потребители вводят, только когда сталкиваются с проблемами, например, зудом или шелушением», — отметила Жегалова.

Неслучайно для комплексного ухода производители создают полноценные линейки. Как правило, в них входят шампуни, кондиционеры, маски, сыворотки, пилинги и скрабы. При этом эксперт отмечает, что при выборе средств не нужно строго следовать многоступенчатой системе, поскольку в первую очередь важно ориентироваться на свои потребности и на тип кожи головы.

«Жирная кожа головы примерно раз в неделю нуждается в глубоком очищении. При данном типе важно подобрать пилинг, который будет мягко отшелушивать, избавляя от омертвевших клеток, излишков кожного сала, пыли и частиц из внешней среды. Лучше всего, если такое средство содержит мягкие кислоты, например, молочную и лимонную, а также уходовые компоненты, такие как гиалурон», — рассказала эксперт.

Для сухого типа кожи также можно использовать пилинг с мягкой формулой, но частота применения должна быть реже. Кроме того, волосы, склонные к сухости, нуждаются в усиленном увлажнении и питании. В таком случае помогут маски на основе глицерина с пантенолом и гиалуроном. Если волосы склонны к ломкости и выпадению, следует добавить в уход массаж кожи головы с использованием сыворотки для роста волос.

«Многоступенчатый уход включает в том числе использование несмываемых средств. Это та косметика, которую действительно нужно применять после каждого мытья, так как она защищает волосы от внешнего воздействия и высоких температур фенов и утюжков. При выборе средства также необходимо ориентироваться на состояние волос, но помимо этого необходимо еще и следить за способом нанесения», — отметила Жегалова.

Перед применением того или иного средства важно также изучить инструкцию производителя и следовать рекомендациям по его использованию, это поможет быстрее достигнуть желаемый результат, резюмировала эксперт.

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