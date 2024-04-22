Блогерша Ида Галич показала фигуру в сияющем платье

Блогерша и телеведущая Ида Галич снялась в элегантном образе в Дубае. Знаменитость опубликовала фотографии в Telegram-канале.

© РИА Новости

33-летняя Ида Галич предстала перед камерой в черном сияющем макси-платье с декольте, которое подчеркнуло ее фигуру. Блогерша дополнила наряд серьгой и бриллиантовым браслетом. Визажисты сделали телеведущей макияж с черными стрелками и темно-розовым блеском, а стилисты собрали волосы в высокую прическу с прядями у лица. Звезда позировала стоя на балконе в Дубае.

© Gazeta.ru

Ида Галич рассказывала в соцсетях, что во время первой беременности набрала 22 килограмма и ей было тяжело вернуться в прежнюю форму. В 2022 году знаменитость начала активно тренироваться — она посещала занятия по боксу, пилатесу и йоге. А также артистка практически отказалась от сладкого — телеведущая позволяла себе «запрещенку» только раз в неделю, блогерша была довольна результатами и вновь начала соблюдать это правило.

Недавно Ида Галич показала поклонникам, как выглядит ее фигура в купальнике. Знаменитость опубликовала фото, на которых позировала в крошечном бикини.

Ранее 41-летняя Наталья Подольская показала фигуру в топе и шортах.