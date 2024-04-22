Стилисты перечислили самые модные цвета в одежде на весну
Редакторы Best Life совместно со стилистами перечислили самые модные цвета в одежде на весну. Соответствующий материал появился на сайте издания.
В настоящем сезоне актуальными стали сливочно-желтые, ледяные синие и мятно-зеленые тона. По мнению экспертов, в сочетании с белыми вещами они визуально оживляют образ и придают ему свежести.
Кроме того, специалисты порекомендовали присмотреться к терракотовому и персиковому — главному оттенку этого года по версии Института цвета Pantone. Первый, как отмечают стилисты, можно носить с оливково-зелеными или горчично-желтыми тонами, а второй — с белыми.
«Эта цветовая тенденция вызывает ощущение сладости и очарования, что делает ее отличным выбором для того, чтобы окунуться в романтику весны», — пояснила основательница винтажного магазина Maison Vivienne Вивьен Десюрмон.
Также следует обратить внимание на нежно-розовый.
«Будь то шелковистая блузка или юбка с рюшами, этот женственный оттенок придаст любому образу нотку сладости», — заявила стилист Миа Андерсон и посоветовала сочетать данный цвет с цветочными принтами и джинсами.
В заключение собеседники издания упомянули металлик, которым можно дополнить образ с помощью сумок, шарфов или обуви.
В марте аналитики маркетплейса Lamoda и контентной платформы «Дзен» перечислили главные модные тренды 2024 года. В первую очередь эксперты отметили макияж в голубых оттенках.