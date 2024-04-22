Стилист рассказал, как правильно стилизовать штаны-алладины

Алладины-штаны: как их правильно стилизовать
В английском языке их иногда называют штанами джинна, штанами Алладина или парашютными штанами. Или брюками-шароварами. В Южной Азии и Османской империи это shalwar, но везде и всюду их традиционно носили как мужчины, так и женщины.
«Как этот фасон брюк стал любимым выбором столь разных групп людей и при этом возвысился над трендами? Одним словом: комфорт. Для пошива этого свободного кроя обычно используются легкие дышащие ткани. Такое сочетание силуэта и материала обеспечивает 100% свободу движений», — убеждена стилист Маша Ведерникова.
Итак, эти просторные штаны любят йоги, ниндзя и мирные воины, а также племена кочевников, жители гор, заядлые путешественники — и те, кто влюблены в моду! Алладины (они же гаремные штаны, они же шаровары) бесконечно универсальны — их можно сочетать с чем угодно, они подходят всем архетипам.
Кроп-топ
Самая простая и понятная комбинация. Это вариант для отпуска, йоги, прогулки по городу или встречи с друзьями. «Если вас смущает лишний объем на талии, выбирайте топ подлиннее, набросьте сверху рубашку или кимоно, получится идеальный образ», — говорит Маша.
Обычная майка
Это нарядно, стильно, интересно и просто. Майка может быть облегающей или свободной, белой или любого другого оттенка, с принтом или без него.
«Главное — смотреть на соотношение объема сверху и снизу, если выбрать полностью мешковатые варианты, есть риск прибавить себе визуально лишних килограммов», — предупреждает Маша.
Формальный вариант для офиса
В «хипповских» и несерьезных штанах для йогов или всяких художников вполне можно ходить и в серьезный офис или на формальные мероприятия.
«В этом случае необходимо выбрать каблуки и классический блейзер, а сорочку заправить внутрь или подобрать максимально прилегающий фасон (тогда можно оставить и снаружи)», — рассказывает Маша.
Выберите подходящую ткань
Некоторые ткани будут облегать фигуру более красиво, чем другие. Попробуйте выбрать шелк, хлопок или качественную вискозу.
«Для вариантов носки с пиджаком подойдет и тонкий твид, и шерсть. Кстати, трикотаж тоже может быть очень хорош. Если кажется, что ткань может легко помяться, подберите другой вариант», — говорит Маша.
Выбирайте правильный фасон
Алладины, которые собираются в складки посередине и спускаются по ногам, многим не идут. Но это не так, нужно просто подобрать нужный фасон.
«Убедитесь, что пах не находится сильно ниже середины бедра, а складки спадают удобно, а не беспорядочно. Брюки должны сидеть так, чтобы они не были очень огромными и свободными и не были очень маленькими и тесными. Главное — чувствовать себя хорошо — попробуйте несколько вариантов, прежде чем сделать выбор», — советует стилист.
Играйте с текстурами и цветами
Гаремные брюки могут быть любого цвета, стиля и дизайна. Хотя выбор наиболее любимого цвета остается за вами, есть идеальные силуэты и оттенки, которые могут быть более комплементарными для вас.
«Пробуйте как буйство красок (это для тех, кто знает свой цветотип и не боится быть в центре внимания), так и монохромные варианты», — добавляет стилист.