Каким женщинам лучше носить каблуки

Врач-остеопат Дмитрий Симкин заявил, что обувь на каблуке считают вредной для здоровья, хотя иногда каблук может быть даже полезен. Об этом он рассказал в комментарии для издания «Доктор Питер».

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Симкин отметил, что для здоровья однозначно вредна обувь на шпильках. А туфли на каблуке до трех-пяти сантиметров не имеют такого негативного влияния на организм. Более того, заверил врач, такая обувь может быть даже полезна.

В частности, он призвал носить такой каблук женщин, которые не могут спокойно подтянуть носки на себя.

«У таких людей угол между стопой и голенью тупой или максимум прямой. В этом случае я бы советовал носить небольшой каблук высотой от трех до пяти сантиметров» — объяснил врач.

Также Симкин обратил внимание на то, что вредной для здоровья может быть и обувь на полностью плоской подошве, например, балетки или кеды. Их постоянное ношение может стать причиной развития плоскостопия и вредить нормальной циркуляции крови в ногах.

Золотой серединой, заверил остеопат, является небольшой перепад между пяткой и носком. Его позволяет достичь обувь с каблуком около трех сантиметров.

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