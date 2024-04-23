Стилист назвал необходимую вещь для летнего гардероба

Стилист Александр Рогов назвал россиянкам необходимую вещь в гардеробе на лето 2024 года. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале, который насчитывает 161,8 тысячи подписчиков.

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Эксперт заявил, что в предстоящем сезоне самой нужной одеждой станут короткие шорты. При этом он уточнил, что чем короче будет изделие, тем оно моднее. Свои слова эксперт проиллюстрировал снимками, на которых модели продемонстрировали образы с упомянутой вещью.

На размещенных кадрах запечатлены манекенщицы, которые прошлись по подиуму в укороченных шортах однотонных тонов. Помимо этого, часть девушек предстала в изделиях с принтом. Данную одежду они сочетали с рубашками, кардиганами и толстовками.

Ранее в апреле стилист Рогов назвал модный тренд на весну и лето 2024 года. По словам эксперта, в текущем сезоне популярными стали очень маленькие и очень большие сумки.