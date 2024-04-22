Российские бренды-резиденты Московской недели моды покоряют новые рынки

В продолжение заключенных на BRICS+ Fashion Summit в Москве соглашений между Московской неделей моды и Неделями моды в разных странах, 20 апреля два отечественных бренда BÜRO UNIQUE (Самара) и VESTIAIRE (Москва) примут участие в Неделе моды в Тунисе (Tunis Fashion Week), а также два московских бренда LI LAB и IMK уже в начале мая отправятся на Неделю моды в ЮАР (Soweto Fashion Week).

© Пресс-служба Московской недели моды

VESTIAIRE основан в Париже в 2014 году выпускницей Istituto Marangoni и экс-дизайнером Valentino Couture Ниной Душко. Свой опыт дизайнер успешно использовала для развития собственного бренда – с момента основания VESTIARE не покидает страницы глянцевых журналов. Самарский бренд BÜRO UNIQUE сначала заработал известность в столице (одежду бренда можно купить в Универмаге «Цветной»), а теперь продвигается и за рубежом – платья бренда можно увидеть на страницах ведущих мировых изданий. А бренд LI LAB всего за 5 лет существования обзавелся бутиками в 8 городах по всей стране, включая Москву, Санкт-Петербург и Казань, и даже представлен в ОАЭ. А дебютный показ начинающего бренда IMK в марте на Московской неделе моды уже оценила турецкая звезда Гизем Караджа, известная по сериалам «Сапфир» и «Великолепный век».

© Пресс-служба Московской недели моды

О первых результатах межстрановых соглашений BRICS+ Fashion Summit в Москве рассказывают дизайнеры брендов IANIS CHAMALIDY (Санкт-Петербург) и Abzaeva (Улан-Удэ), которые представили свои коллекции на Китайской неделе моды в Пекине (China Fashion Week) в начале апреля. Дизайнеры расширили клиентскую базу, а их изделия высоко оценили китайские эксперты модной индустрии:

«Благодаря Московской неделе моды, два великолепных российских бренда, IANIS CHAMALIDY и Abzaeva, приняли участие в новом сезоне Недели моды в Китае. Их коллекции транслируют чистый и изысканный стиль, при этом бренды фокусируются на функциональности. Уникальные принты и материалы привлекли внимание байеров. Я надеюсь, наше сотрудничество с Московской неделей моды будет развиваться и в скором времени больше российских брендов примут участие в Неделе моды в Китае. Это даст им отличную возможность выйти на китайский рынок», – Янг Жиан, председатель совета директоров China Fashion Association.

«Московская неделя моды – это плацдарм для создания новой индустрии, благодаря ей мы совершили заход на азиатский подиум. Вместе с молодыми дизайнерами мы показывали потенциал школы русской моды. Мы (дизайнеры) создаем абсолютно новую индустрию с ее новыми значениями, новыми правилами и формируем ее совместно с Неделей. Это манифесты и ценности, которые будут задавать векторы для многих молодых дизайнеров, для компаний, которые будут реализовывать свои идеи в одежде и менять мир вокруг нас. Мы готовим некую экспансию русского стиля и вкуса и интеграцию наших идей в глобальное развитие мировой фешен-индустрии», – Янис Чамалиди, основатель и дизайнер бренда IANIS CHAMALIDY. Бренд IANIS CHAMALIDY основан в 1997 году в Санкт-Петербурге, его коллекции высоко оценивают ведущие глянцевые издания и профессионалы международной модной индустрии.

© Пресс-служба Московской недели моды

На Неделе моды в Пекине петербургский бренд привлек к себе внимание иностранных байеров, предложения поступили также от мультибрендовых люкс-бутиков и международной модной выставки Tranoï в Париже.

«Московская неделя моды предоставила мне возможность участия в China Fashion Week. Меня до сих пор переполняют эмоции. Это мое первое участие в зарубежной неделе моды, для меня эта поездка – большой источник вдохновения и импульса для дальнейшего развития бренда. Благодаря поездке появились знакомства с профессионалами индустрии в Китае, сложилось впечатление о том, какой многогранной может быть мода в Китае», – поделилась Надежда Абзаева, основатель и дизайнер бренда Abzaeva. Бренд Abzaeva, основанный в 2020 году, работает с российским и бурятским культурными кодами, представляет свои коллекции на Московской неделе моды, а также был финалистом конкурса «Новые имена в моде».

© Пресс-служба Московской недели моды

В начале марта в столице прошла Московская неделя моды, в которой помимо 110 показов от российских дизайнеров, также прошли показы брендов из Индии (NBC brand и Geisha Designs), Китая (致画ZHIHUA), Туниса (Anissa Aida) и ЮАР (Dope Store и Boys of Soweto). Их участие стало возможным благодаря двусторонним соглашениям, заключенным в декабре 2023 года между Московской неделей моды и странами-участниками BRICS+ Fashion Summit.

Коллекции всех дизайнеров доступны на официальном сайте Московской недели моды.

Организатор Московской недели моды — Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.