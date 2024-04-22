Семь украшений на весну, с которыми вы засияете еще ярче

Несмотря на свое «неблагородное» происхождение (мы про недрагоценные металлы), бижутерия давно перекочевала из разряда «выглядит дешево» в категорию «вау-эффект». Какие украшения выбираем этой весной, чтобы подчеркнуть образ и заставить всех себя заметить?

Чокеры

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Чокеры, которые были в тренде в 2010-е, снова вернулись в нашу жизнь, чтобы поразить своей замысловатостью. Если тканевые — то с металлическими вставками, если жемчуг — то несколько ниток. И все это легко сочетается между собой.

Разные серьги

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Тенденция на асимметрию заставила дизайнеров пересмотреть взгляд на парные украшения. Освежить образ и лицо, в частности, помогут разные по форме и исполнению сережки. «Непорядок», — скажет кто-то и будет абсолютно прав: в новом сезоне разрешается и даже поощряется добавить немного хаоса в образ.

Многоярусные колье

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Чем больше, тем лучше — тренд на объем касается не только размера украшения, но и их количества. Актуальные многослойные колье, закрывающие декольте и порой доходящие до линии пояса, состоят из всевозможных цепочек. На них — бусины и жемчуг, шармы и кулоны. Металлы разных оттенков смело миксуем.

Серьги-кольца

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Тренд на нулевые вернул в поле зрения серьги-кольца большого диаметра, которые умеют приспосабливаться к любой одежде. Тонкие или толстые, классические или крученые — выбор, безусловно, за вами. Но почему бы не поэкспериментировать, адаптировав такое украшение под другие веяния моды? Например, поддержать тему асимметрии, ограничившись только одним кольцом. Или подобрать к нему сережку из другого сета.

Браслеты-каффы

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Дизайнеры не могут не восхищаться решительностью и непреклонностью жестких форм каффа. Гладкие или рельефные, матовые или глянцевые — попав на запястье, широкие браслеты превращаются в эффектные манжеты (именно так переводится слово cuff), которые приковывают взгляды. Впрочем, на предплечье такое украшение будет смотреться не менее зрелищно.

Серьги-каффы

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Эффектное, но капризное украшение: не стоит покупать массивный кафф без примерки — он может не сесть. Зато правильно подобранные серьги крепятся без труда, порой не нужен даже пирсинг-дырочка в ухе: кафф часто фиксируется за счет зажима. Украшения с хитроумным дизайном лучше комбинировать со сдержанной одеждой, чтобы не переключать внимание.

Полусферы

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Не спешите расставаться с выпуклыми сферическими украшениями, которые победно шествовали по подиумам в прошлом сезоне. В этом году дизайнеры позволили им «вырасти». Сюда можно отнести и полюбившиеся многим объемные серьги-«капли», которые приняли более сложные очертания.