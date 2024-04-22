Селин Дион показала фигуру без бюстгалтера для обложки журнала

Певица Селин Дион снялась в фотосессии для французского Vogue. 55-летняя звезда предстала топлес для обложки журнала. Исполнительница предстала в объемной белаой рубашке, шортах в тон и черных колготках.

Певица выглядит свежо и молодо, этот образ подчеркнул ее стройную фигуру. В интервью Селин рассказала о своем заболевании — синдроме мышечной скованности. Звезда работает над тем, чтобы принять свою болезнь, также она прилагает усилия, чтобы справляться с недугом.