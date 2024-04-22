Одежда из бамбука: четыре причины пополнить гардероб

Одежда из бамбука: 4 причины пополнить гардероб
В этом году тренд на вещи из льна постепенно сменяет тренд на бамбук. У такой одежды немало преимуществ, а вот каких именно, нам рассказала Мария Ангельская, стилист и имиджмейкер.
Гипоаллергенность
Один из главных плюсов бамбуковой одежды — отсутствие негативной реакции организма.
Мария: «Бамбуковая ткань никак не раздражает кожу. Никаких потертостей и царапин на теле. Аллергикам стоит присмотреться хотя бы к одной такой вещи».
Бамбук пропускает воздух
Летом бамбуковая ткань станет настоящим спасением, особенно если вы живете во влажном климате или страдаете от обильного потоотделения.
Мария: «Такая ткань не только пропускает воздух, но и впитывает влагу. Для долгих летних прогулок бамбуковый топ или брюки просто необходимы, по моему мнению».
Бамбук не впитывает запахи
Вещи из бамбука практически не впитывают запахи. Поход в корейский ресторан, занятия спортом или другие мероприятия, где есть вероятность пропитать одежду сильным запахом, больше не страшны.
«Даже если и появится намек на резкий запах, просто постирайте вещь в холодной воде, от аромата не останется и следа», — комментирует наш эксперт.
Одежда из бамбука не выцветает
Еще один плюс в копилку бамбуковой вещи — она прослужит вам дольше, так как может не выцветать годами.
«Ей не страшны активные стирки и долгое нахождение под прямыми солнечными лучами. Особенно если вы приобретете вещь в светлом оттенке, она буквально вечна», — поясняет наш эксперт.