Обновляем весенний гардероб: стильные идеи от Familia без удара по бюджету

Уверены, с приходом весны у вас окончательно проснулось как вдохновение, так и потребность окружать себя красотой и пробовать самые смелые тренды. Преображаемся с умом, приобщаясь к шопингу офф-прайс с Familia. Образы, составленные стилистами редакции для разных случаев, — вам на заметку.

Тренд на разумный шопинг набирает обороты. И особенно эта тема актуальна с приходом весны, когда душа требует обновления. Как бы то ни было, попав в торговый центр, где бутики с вывесками о новых коллекциях обещают все и даже больше, остановитесь и сделайте глубокий вдох. Теперь выдыхайте. Сознание проясняется, впереди нас ждет «умный» шопинг. Самое время рассмотреть формат офф-прайс, который из года в год становится популярнее.

Все довольно просто: в одном большом пространстве магазина Familia собраны вещи известных марок по самым выгодным ценам — со скидками до 85%. Речь только об оригиналах: Familia напрямую договаривается с мировыми брендами, приобретая позиции со стоков и остатки нераспроданных коллекций. Вместе с сетью магазинов Familia мы подготовили мини-гайд, который поможет лучше понять концепцию офф-прайс и заодно сориентироваться на местности.

Особенности шопинга в Familia

Здесь можно найти бренды не только масс-маркет, но и дизайнерские марки, вещи ушедших из России брендов, а также тех, которые никогда не были представлены в стране. И это довольно удобно: не нужно переходить из магазина в магазин, в Familia все собрано в одном месте.

Несмотря на огромный ассортимент, в магазинах сложно потеряться. Зал поделен на зоны: женская, мужская, детская одежда, обувь, товары для дома, декор, игрушки. Премиальные бренды можно найти в корнере Gold brands.

Вещи намеренно не сортируются на рейлах или полках по цвету, тренду или бренду. Тем не менее они распределены по категориям и размерам. Здесь вступает в силу принцип азартного шопинга: отправляясь на поиски «сокровищ», стоит запастись временем.

Если понравилась какая-то позиция, сразу складывайте в корзину: большинство вещей представлены в единственном экземпляре. Как бы то ни было, ассортимент в магазинах сети различается: если чего-то нет в одном месте, то можно смело отправиться по другому адресу.

Обращайте внимание на товары с розовыми ценниками — это финальная цена с максимальной скидкой.

Чтобы наглядно убедиться, что шопинг офф-прайс — это удобно, выгодно и подходит абсолютно всем, предлагаем вдохновиться весенними образами, собранными нашими стилистами в магазинах Familia.

25+

На учебу

Голубой в текущем году — новый белый. Во всяком случае, когда речь идет о рубашках. Комбо с прямыми джинсами и накинутым на плечи джемпером докажет однокурсникам, что вы следите за трендами, а преподавателям — что вы серьезно настроены грызть гранит науки. Контрастная бордовая сумка еще больше выделит вас из толпы студентов.

На свидание

Тот самый момент, к которому стоит начать готовиться заранее. Чтобы не переборщить от волнения, лучше остановиться на единой цветовой гамме, позволив себе эксперименты с оттенками и фактурами. Настраиваемся на лирический лад, надев силуэтное платье-футляр. Повышаем градус романтики с помощью блестящих балеток: туфли без каблука точно помогут расслабиться.

35+

На работу

Убираем излишнюю строгость делового стиля при помощи свободного кроя. Итак, если брюки — то непременно палаццо в полюбившемся многим графитовом цвете. Рубашку легко заменит лаконичный топ: помним, что вязка с эффектом сетки сейчас в моде. А пиджак выбираем в оверсайз-фасоне — идеальный вариант можно найти в мужском отделе. Словом, с акцентными плечами вам все будет по плечу!

На прогулку

Кожаный тренч, да еще и в шоколадном оттенке — абсолютный маст-хэв весны. Стоит ли говорить, что стилизовать его можно как угодно. Например, с джинсовой юбкой: популярности длине миди не занимать, а вот классическому синему цвету можно изменить с хаки. Кроме того, за комфорт отвечают ботинки на шнуровке и плоском ходу, а также такая базовая, но при этом беспроигрышная вещь, как белая майка.

45+

В театр

И пусть в большинстве театров строгий дресс-код не установлен, мы все же рекомендуем основательно продумать свой образ перед спектаклем. Сложносочиненность юбки с запахом выгодно подчеркнет лонгслив с драпировкой. Завершающий аккорд — универсальное нюдовое пальто. А той самой изюминкой станут темно-красные лодочки на каблуке kitten-heels.

За город

Весной, когда погода испытывает нас непостоянностью, поездка за город — это история про многослойные образы. Плащ оверсайз-силуэта, брюки расслабленного кроя, рубашка и пуловер дают возможность подстроиться под любые условия. Джемпер, сабо и сумка в сочных терракотовых оттенках добавят образу настроение.