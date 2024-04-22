«Много вынесла»: Боня призналась, как чувствовала себя после пластики

Блогер и бывшая участница проекта «Дом-2» Виктория Боня рассказала NEWS.ru на премии «Вслух», что после пластической операции столкнулась с хейтом и усмешками. Несмотря на реакцию злопыхателей и сложности после хирургического вмешательства, по словам звезды, она довольна результатом.

Они [пластические операции] должны приносить людям результат, потому что недавно я сама сделала пластическую операцию, после которой очень долго отходила и очень много вынесла и хейта, и усмешек. Я могу сказать, что до сих пор еще не восстановилась, потому что это операция длительного восстановления — до года. Но я уже вижу, что результаты лучше и лучше, — сказала Боня.

Как отметила знаменитость, она никогда не хотела менять свою внешность. Боня призналась, что решилась на пластическую операцию, чтобы сохранить ее.

Уже сегодня, спустя девять месяцев после операции, это не какой-то другой человек. Это та же я, просто без возрастных изменений, — отметила звезда.

Премия «Вслух» организована фармацевтической компанией «Гедеон Рихтер» и изданием Voice (бывший Cosmopolitan) и создана специально для того, чтобы наградить просветителей, говорящих на самые сложные темы, касающиеся женского здоровья.

Боня после пластической операции рассказала, что у ее мамы упало давление и едва не остановилось сердце после прочтения публикаций о ней в СМИ. По словам блогера, родителя напугала ложная информация о том, что ее дочь «изуродовали».