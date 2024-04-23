Дочь Кэтрин Зеты-Джонс повторила образ матери

Кэрис Дуглас, дочь Кэтрин Зеты-Джонс и Майкла Дугласа, произвела фурор в запрещенной соцсети. Девушка отметила 21-летие в шикарном образе.

© WomanHit.ru - МК

В честь праздника она надела шелковое розовое платье Ungaro, в котором Зета-Джонс появилась на церемонии вручения наград MTV Movie Awards 1999. На тот момент актрисе было 25 лет, этот образ стал культовым.

© Соцсети