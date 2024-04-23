Бьюти-блогер назвала пять ошибок при уходе за кожей вокруг глаз

В уходе за кожей вокруг глаз есть много нюансов, которые нередко игнорируются. Эта зона очень чувствительная, поэтому неправильный уход за ней может привести к преждевременному старению кожи, появлению темных кругов, отечности и другим неприятным проблемам. Бьюти-блогер Рия Горбунова в беседе с «Вечерней Москвой» назвала пять распространенных ошибок при уходе, которых стоит избегать.

Неподходящие продукты

Одна из ключевых ошибок — это применение кремов и сывороток, не предназначенных специально для кожи вокруг глаз. Если на креме написано «увлажняющий», это еще не говорит о том, что он подходит для кожи лица. А ведь эти продукты часто содержат более сильные активные ингредиенты, которые могут вызвать раздражение и даже аллергические реакции в нежной зоне вокруг глаз. Именно поэтому нужно использовать только те средства, на которых есть пометка «для ухода за кожей вокруг глаз».

Игнорирование солнцезащитных средств

Средства с SPF нужно использовать в любое время года, даже когда вы в городе, а не на пляже, и в том случае, если небо затянуто тучами. И в обязательном порядке следует защищать чувствительную зону. Для ухода за кожей вокруг глаз выпускаются специальные средства. Обычные солнцезащитные спреи или молочко для тела однозначно не подходят. Некоторые бренды выпускают удобные ролики или стики, которые одновременно ухаживают за этой зоной, а также защищают от ультрафиолета.

Слишком активный массаж

Про массаж вокруг глаз, который помогает предотвратить морщинки и «гусиные лапки», многие слышали. Однако не все знают, что при неправильном выполнении массажа вреда для чувствительной зоны намного больше, чем пользы. Слишком интенсивное давление или трение могут повредить нежную кожу и вызвать ее раздражение. Используйте легкие, поглаживающие движения при нанесении кремов или сывороток, чтобы избежать травмирования кожи. А за массажем лучше все-таки обращаться к профессионалам.

Оставлять макияж на ночь

Остатки макияжа, в том числе и вокруг глаз, способны забивать поры и способствовать появлению воспалений и угрей. Поэтому очень важно тщательно очищать кожу вокруг глаз перед тем, как лечь спать. Для этого следует использовать не мыло, а мягкие средства, которые специально разработаны для этой области.

Недостаточное увлажнение кожи

Если у вас сухая и обезвоженная кожа, то зона вокруг глаз страдает вдвойне. Недостаточное увлажнение чувствительной кожи может сделать морщинки более заметными и вызвать раздражение. Помимо ежедневного увлажнения, не забывайте делать маски, активно использовать патчи, проходить курс процедур.