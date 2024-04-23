Дерматолог объяснила, кому нельзя делать татуировки и татуаж

Татуировки и татуаж давно стали неотъемлемой частью современной культуры самовыражения и индивидуальности. При этом не всем людям и не во всех случаях их стоит делать. Рисунки на теле или перманентный макияж могут иметь не только эстетические последствия, но и серьезные угрозы для здоровья, рассказала дерматолог-косметолог Светлана Жабоева.

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Она отметила, что одной из главных проблем, связанных с тату, является затруднение в диагностике меланомы. Это особенно актуально для людей, имеющих онкологические заболевания кожи в анамнезе или у их родственников. Татуировки могут скрыть признаки рака, что затрудняет его обнаружение и лечение.

Более того, нанесение рисунка на тело может вызвать тяжелые аллергические реакции из-за использования различных красителей. Людям с чувствительной кожей стоит быть особенно осторожными, так как последствия могут быть серьезными. Даже анестезия, применяемая во время процедуры, может вызвать непредсказуемые реакции организма.

Одним из главных противопоказаний для татуировок и татуажа являются инфекционные заболевания. Если у человека есть высыпания, бородавки или другие кожные проблемы, инъекции на коже крайне не рекомендуются. Также важно учитывать предрасположенность к герпесу или другим воспалительным реакциям, что требует дополнительной медицинской поддержки и применения противовирусных препаратов.

Чтобы минимизировать риски, связанные с татуировками и татуажем, специалисты рекомендуют обращаться только к квалифицированным мастерам, которые работают в стерильных условиях и использующими одноразовые инструменты. Наличие у мастера специального сертификата подтверждает его квалификацию и заботу о здоровье клиентов.

В конечно итоге, выбор делать тату или нет — личное дело каждого человека, однако важно помнить о возможных рисках и противопоказаниях, особенно если есть какие-то медицинские проблемы или особенности кожи, сообщает Rsute.ru.

Татуировки давно стали символом самовыражения в современном мире, однако некоторым знакам зодиака астрологи рекомендуют не украшать свое тело рисунками. Это связано с тем, что определенные тату могут принести негативные последствия.