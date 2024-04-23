Как ухаживать за блондом правильно

Осветление прядей является одним из самых популярных способов изменить свою внешность, к которому прибегают миллионы девушек во всем мире. Чтобы минимизировать вред от процедуры, важно следовать рекомендациям специалистов и уделять внимание правильному уходу. О том, какие мероприятия помогут сохранить здоровье волос и красивый вид блонда, рассказывает Виктория Толстоносова — трихолог, нутрициолог.

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Что происходит с волосами во время осветления?

При осветлении волос происходит удаление естественного пигмента, придающего им естественный цвет. Этот процесс связан с разрушением меланина, который присутствует в волосяных луковицах.

Основным компонентом специальных средств является окислитель, обычно пероксид водорода. Он проникает в структуру волоса и разрушает меланин. При контакте с окислителем пигмент разлагается на более светлые оттенки, что приводит к постепенному изменению цвета.

Химические компоненты помогают открыть кутикулу — это облегчает доступ активного вещества внутрь волоса для достижения нужного эффекта. После обработки осветляющим средством меланин вымывается из прядей, что приводит к желаемым результатам.

Стоит отметить, что процесс осветления значительно повреждает структуру волос, поэтому важно соблюдать указания по времени воздействия и стараться не злоупотреблять данной манипуляцией. Это поможет предотвратить пересушивание и ослабление локонов.

Советы профессионала: как следует ухаживать за блондом

Пряди, которые подвергались осветлению, требуют бережного отношения и особого внимания, поскольку удаление пигмента делает волосы безжизненными и менее увлажненными. Несколько советов помогут справиться с негативными последствиями.

Мойте волосы качественными шампунями, разработанными специально для блонда.

Правильная гигиена позволит полноценно увлажнить пряди, сохранить их естественный и ухоженный вид.

Средства для ухода должны содержать полезные для блонда ингредиенты: витамины, особенно В5, протеины, натуральные масла — льняное, аргановое, жожоба. Все это способствует питанию и укреплению волос.

Рекомендуется применять шампуни с особыми параметрами кислотно-щелочного баланса. Для блонда лучше всего подойдут те, что имеют показатель pH 5-6.

Обратите внимание на продукты без вредных и агрессивных компонентов, в частности, сульфатов. Это поможет снизить потерю влаги и сухость кожи головы.

Важно помнить о необходимости эффективной защиты шевелюры от опасностей, связанных с солнечной активностью. Шампуни с такими свойствами надо чередовать с обычными.

Не стоит ежедневно прибегать к оттеночным средствам для поддержания тона — они вызывают сухость и ослабляют локоны.

Нежелательно мыть голову каждый день, чтобы придать прическе свежесть, — это лишь пересушит волосы и повысит их ломкость.

Обязательно применяйте смягчающие и питательные средства.

Важно поддерживать здоровое состояние и мягкость волос с помощью уходовых продуктов для блонда, чтобы сделать их гладкими и эластичными, снизить вредное воздействие высоких температур при завивки и выпрямлении. Рекомендуется приобрести бальзамы и сыворотки для полноценного восстановления локонов после химического воздействия на их структуру.

Регулярно наносите домашние средства из натуральных продуктов.

Раз в 7–14 дней балуйте шевелюру натуральными масками, проводите терапию для волос с увлажняющими компонентами. Эти меры проверены временем и эффективны для быстрого восстановления после агрессивных процедур.

Подойдут обычные продукты, которые наверняка есть в каждом доме — куриные яйца, растительные жиры, например, масло виноградной косточки или кокоса, пчелиный мед, лимоны, бананы, авокадо. Приготовьте маску из двух-трех ингредиентов, нанесите на волосы, укройте голову пленкой и полотенцем. Состав надо оставить на 20–40 минут, а затем как следует промыть пряди шампунем.

Делайте эти простые маски один-два раза в неделю. Смесь необходимо выдержать указанное время, чтобы активные вещества успели проникнуть в стержень волоса. За день перед очередным осветлением нанесите на голову увлажняющий состав.

Не забывайте о пользе салонного ухода

Косметические процедуры в салоне, такие как термальные обертывания и прочие укрепляющие манипуляции, помогут придать вашей прическе ухоженность, свежесть и здоровый вид.

Старайтесь не повредить волосы во время укладки

Важно свести к минимуму риски от нагревательных приборов, использовать термозащитные средства перед применением утюжка и фена.

Придерживайтесь здорового рациона

Позаботьтесь о полноценном питании волос изнутри, составив свое меню из полезных блюд, которые способствуют укреплению организма в целом.

Следуя этим советам и тщательно выбирая уходовые продукты с учетом своих потребностей, можно сохранить здоровье, блеск и красоту волос. Помните, что консультация профессионала поможет выбрать наиболее подходящие процедуры для осветленных прядей.