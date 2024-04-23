Раскрыта польза йоги для лица

Работает ли на самом деле йога для лица? Некоторые научные данные показывают, что она даёт результаты, но скромные. И при этом упражнения для лица требуют большого количества усилий. Эффект от них может возникнуть только спустя несколько недель.

Наше лицо состоит из трёх слоёв. Самый верхний из них — кожа. Под ним располагаются два слоя жира: подкожный и глубокий. Эти жировые отложения соединяются вместе и придают лицу форму и полноту. Под жиром находятся лицевые мышцы, но большинство из них довольно маленькие.

С возрастом гравитация тянет кожу вниз, что может привести к провисанию лица. Лицо теряет слой жира, кости и кожа начинают истончаться.

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Фейс-йога воздействует на отдельные мышцы лица. Это достигается при помощи либо определённых движений, либо массажа руками и пальцами. Однако эти упражнения не смогут вернуть лицу утраченный жир. Тем не менее йога для лица помогает накачать некоторые мышцы, благодаря чему кожа будет выглядеть более гладкой.

В исследовании, опубликованном в 2018 году, приняли участие 16 человек среднего возраста. Они по 30 минут в течение 20 недель выполняли определённые упражнения для лица. Сначала люди делали упражнения каждый день в течение 8 недель, а потом перешли на упражнения через день. Оказалось, что это минимально делало полнее области вокруг щёк и нижнюю часть лица, но на другие части лица никак не влияло.

Некоторые люди также могут заметить скромные преимущества для здоровья йоги для лица. Важно при этом помнить, что полнота лица во многом зависит от генетики и массы тела человека.

В целом, скорее всего, йога для лица не даст долгосрочного или заметного эффекта.

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