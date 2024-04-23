Новая возлюбленная Моргенштерна* опубликовала откровенные фото

Новая возлюбленная российского рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна* модель и блогерша Елизавета Василенко показала откровенные фото без штанов. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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25-летняя избранница музыканта предстала на одном из размещенных кадров сидя на кровати с подогнутыми под себя ногами. Девушка позировала в белых атласных мини-шортах с кружевом, задрав слегка футболку.

Также инфлюэнсерша с распущенными волосами снялась спиной к камере в кроп-топе и стрингах.

В 2022 году сообщалось, что Моргенштерн* развелся с Диларой Зинатуллиной. Спустя год стало известно, что артист встречается с Василенко.

В феврале блогерша Дилара Зинатуллина снялась в мини-шортах и шапке-ушанке.

* - внесен Минюстом в реестр иноагентов