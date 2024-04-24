Стилист перечислила лучшие наряды для выпускного

Лучшими нарядами для выпускного считаются платья макси или мини, рассказала «ФедералПресс» профессиональный стилист-имиджмейкер Яна Гракова. По ее словам, выбирая цвета нарядов, лучше обратить внимание на пастельные нежные оттенки.

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В плане цветов, поскольку это выпускной, соответствующий возраст, я бы все-таки отдавала предпочтение пастельным нежным оттенкам. Но если для девушки такие цвета неприемлемы, то можно использовать яркие платья, — объяснила эксперт.

Стилист отметила, что если девушка хочет надеть платье макси, то лучше выбрать наряд с элегантным кроем и без лишних деталей, который можно будет добавить украшением на шею или серьгами. Если есть желание нарядиться в платье мини, то рекомендуется сделать выбор в пользу изделия с дополнительными элементами, например пайетками или бахромой.

Если желания надевать платье нет, можно выбрать топ с юбкой, добавила Гракова. Однако на выпускной лучше все же выбирать либо юбку, либо платье, а не брючной костюм, подчеркнула специалист.

Ранее стилист и имиджмейкер Эльвира Янковская предупредила, что антитрендами весны 2024 года стали брюки карго, пиджаки свободного кроя, платья крупной вязки и джинсы-бананы. Она отметила, что брюки карго лучше заменить на расклешенные от колена джинсы, брюки палаццо или любые прямые в цвете металлик.