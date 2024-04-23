Певица Бейонсе показала свои настоящие волосы

Певица Бейонсе показала, как выглядят ее настоящие волосы. Исполнительница опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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42-летняя Бейонсе предстала перед камерой без макияжа и наращенных волос. Певица была одета в черный топ и синие джинсы. Она дополнила образ серьгами. Исполнительница сидела в кресле, пока ее мастер делал процедуры по уходу за волосами. Специалист использовал средства нового бренда Бейонсе, который получил название «Cécred».

В феврале певица Бейонсе и ее возлюбленный, рэпер Jay-Z, посетили музыкальную премию «Грэмми» вместе со своей дочерью Блю Айви. Jay-Z получил награду за вклад в развитие музыки и хип-хопа. Он вышел на сцену вместе с 12-летней Блю Айви, а Бейонсе в этот момент сидела в зале. Интернет-пользователи были шокированы тем, как изменилась дочь знаменитостей.

На прошлой неделе Бейонсе снялась в провокационном наряде в Японии. Певица опубликовала фото, на котором предстала в бордовом облегающем комбинезоне из прозрачного кружева. Звезда дополнила его ботфортами, шляпой в ковбойском стиле, золотыми массивными серьгами, кольцом и ремнем в виде цепочки.

Ранее 56-летняя тяжелобольная Селин Дион снялась с голой грудью для глянца.