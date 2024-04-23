Vogue назвал модную замену джинсам

Фэшн-редакторы назвали модную замену джинсам в теплое время года. Соответствующий материал публикует французская версия журнала Vogue.

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По словам экспертов, в ближайшие месяцы особенно актуальными станут брюки с популярным в 2024 году леопардовым принтом. Подобные предметы гардероба включили в свои коллекции многие известные бренды, среди которых Dolce & Gabbana, Tom Ford, Isabel Marant и Ganni.

В свою очередь, специалисты отметили, что данные штаны можно сочетать с яркими вещами и аксессуарами и предметами гардероба с другими узорами, например в полоску. В то же время с ними также удачно будут смотреться базовые футболки черного и белого цветов, отметили журналисты.

Ранее в апреле также была названа модная замена белым кроссовкам на весну 2024 года. По словам журналистов, в текущем сезоне особенно популярными стали кроссовки ярких оттенков.