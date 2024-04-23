Бьюти-секреты из разных стран: узнайте, какие подходят именно вам

Во многих регионах есть свои традиции ухода за кожей и волосами, а также уникальные ингредиенты. И порой они совершают мировую экспансию. Рассмотрим особенности косметических средств из самых отдаленных точек земного шара.

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Курс на Восток

Если косметике, произведенной в определенной стране, присваивают буквенную категорию, все серьезно. Значит, ее известность вышла далеко за пределы государства и стала международным достоянием.

Все началось десять лет назад с корейского бума (K-Beauty) и многоэтапного ритуала очищения и глубокого увлажнения кожи. Азиаты прославились яркими упаковками и непривычными форматами вроде сплэш-масок и кушонов. Говоря о восточных методах ухода, нельзя не вспомнить о японской косметике (J-Beauty) и любви местных женщин к отбеливанию кожи — отсюда мода на экстракты жемчуга и рисовую пудру в составе средств по уходу за лицом. А также повышенное внимание к технике нанесения продуктов и массажу.

С недавних пор в алфавите красоты появилась буква А, намекающая на популярность косметических средств из Австралии.

Австралийская сказка

С недавних пор в алфавите красоты появилась буква А, намекающая на популярность косметических средств из Австралии. Австралийский подход к красоте характеризуют два слова: «многофункциональность» и «натуральность». Для жителей Зеленого континента экокосметика, максимально простая и удобная в использовании, — это часть повседневной жизни в условиях жаркого климата. Восемьдесят пятьпроцентов местных живут возле пляжа и постоянно пребывают в расслабленно-отпускном состоянии духа. Пошаговая бьюти-рутина? Слишком

сложно! На полке у типичной австралийки только один крем, зато сразу от всего и по-настоящему эффективный.

Благодаря особому географическому положению в Австралии эндемичная флора. А значит, местные производители могут использовать растения, которые растут только на их континенте. Например, экстракты сливы какаду (источник витамина С), пальчикового лайма (богат AHA-кислотами) и листьев изумрудного кипариса (помогает снизить задержку жидкости в коже), а также масло эму (источник омега-жирных кислот). Уже это делает австралийскую косметику особенной. Все А-бренды уделяют большое внимание защите от солнца, а также уходу за кожей после загара и осветлению гиперпигментации.

У австралийских марок все было «прозрачным» (производство, компоненты, механизм действия) еще до того,

как это стало мейнстримом. Составы — минималистичные, упаковки — перерабатываемые. Ассортимент соответствует теме разумного потребления: есть бренды, в линейке которых всего два-три-четыре средства.

Индийский дзен

Долгое время индийскую косметику считали слишком экзотической. Западным покупателям она представлялась скорее неким необработанным сырьем, нежели готовым продуктом. Хна, басма, кокосовое масло, скрабы из смеси кунжута с куркумой — могут ли эти порошки и притирки соперничать с высокотехнологичными формулами? Оказалось, что могут. И на волне интереса к натуральным ингредиентам косметика из Индии неожиданно получила пропуск на западный рынок.

Аюрведа — главная бьюти-валюта Индии, неотъемлемая часть ее аутентичности. Что это означает на практике? Во-первых, богатый состав: одно средство может включать до ста пятидесяти ингредиентов растительного происхождения, за счет которых косметика оказывает комплексное действие. Масло амлы (индийского крыжовника), кумкумади, листья нима — на родине йоги произрастает более 33 процентов редких разновидностей растений, которые не встречаются больше нигде на планете. История аюрведы насчитывает более пяти тысяч лет. А значит, ее компоненты прошли испытание временем. Об использовании минеральных масел, глицерина, а также ингредиентов животного происхождения не может быть и речи. Во-вторых, все компоненты подбираются в аюрведе по типам конституции, дошам, то есть используются не только для прозаических целей вроде банально почистить или помыть, но и вылечить.