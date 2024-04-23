Почему принты выглядят на одежде нелепо

Принты этой весной, да и большую часть лета, однозначно будут в топе, об этом говорит множество представителей fashion-индустрии. Но есть проблема — принты нередко превращают образ в настоящий кошмар. Мы поговорили со стилистом Полиной Мерей, которая рассказала, в чем причина нелепости некоторых образов с принтами.

© Unsplash

Дополнительные аксессуары

Создать уникальный образ без аксессуаров точно не получится, но здесь важна мера — либо акцентный принт, либо аксессуар.

«Опаснее всего миксовать принты и аксессуары в повседневном образе, причем слишком яркие цвета могут также испортить картину», — поясняет стилист.

Остановитесь на одном акценте, если планируете casual-выход.

Яркий макияж

Примерно та же ситуация складывается, если вы обожаете яркий макияж. «Кричащие» тени или помада нестандартных оттенков точно не уживутся в одном образе с принтами.

Полина: «Винтажный мейкап и прически из этой же оперы. Принт не терпит конкуренции в образе».

Сделайте выбор в пользу минимализма в укладке и макияже, если рисунок довольно активный.

Реалистичный принт

Принты, почти не отличающиеся от реального фото, — антитренд, который может испортить даже самый продуманный образ.

«В большинстве случаев именно такие рисунки делают образ нелепым. Лучше всего обратить внимание на этнику или же вышивку», — советует эксперт.

Неуместность

Пусть принты — тренд сезона, важно понимать, куда вы отправитесь в таком образе.