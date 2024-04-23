Сияющий цвет лица и уменьшение морщин: что такое сыворотки для лица — полный гид

В последние годы сыворотка для лица становится все более популярным средством по уходу за кожей. Очевидные плюсы — легкая текстура, моментальное впитывание и высококонцентрированная формула. Но сывороток так много — какую из них выбрать, можно ли их сочетать между собой и нужен ли крем после нее? Ищем ответы вместе.

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Что такое сыворотка для лица?

Это средство по уходу, предназначенное для доставки в кожу высококонцентрированных активных ингредиентов.

«Сыворотки разработаны для решения конкретных проблем, таких как тонкие линии, морщины, темные пятна и неровный тон лица», — объясняет косметолог Ирина Головина.

Обычно их наносят после очищения и тонизирования, но перед увлажняющим кремом. Сыворотки хватает надолго — для покрытия всего лица требуется всего несколько капель. Каковы преимущества таких средств?

Увлажняет кожу

Большинство сывороток содержат увлажняющие вещества, такие как гиалуроновая кислота, которая притягивает молекулы воды к эпидермису, делая его более упругим.

«Это дополнительное увлажнение помогает уменьшить количество мелких морщин, делая кожу более молодой и сияющей», — говорит Ирина.

Борется со старением

Антиоксиданты, такие как витамин С, Е и феруловая кислота, помогают защитить кожу от воздействия окружающей среды (ультрафиолетовые лучи, загрязнение и синий свет).

«Они также стимулируют выработку коллагена, который необходим для поддержания эластичности и упругости дермы», — добавляет Ирина.

Осветляет кожу

Многие сыворотки для лица содержат ингредиенты, которые помогают осветлить лицо, уменьшить видимость темных пятен и выровнять тон. Витамин С, ниацинамид и альфа-гидроксикислоты помогают отшелушивать верхний слой эпидермиса, способствуя обновлению клеток.

Уменьшает воспаление

«Воспаление — распространенная причина многих кожных проблем, таких как акне, розацеа и экзема. Ромашка, алоэ вера и экстракт зеленого чая в составе некоторых сывороток обладают противовоспалительными свойствами, которые помогают успокоить зуд и снять покраснение и раздражение», — объясняет Ирина.

Улучшает текстуру

Такие ингредиенты, как ретинол, гликолевая кислота и пептиды, способствуют обновлению клеток, делая лицо более гладким. Они также помогают уменьшить количество мелких морщин, благодаря чему кожа выглядит более молодой и сияющей.

Какие бывают типы сывороток для лица?

Увлажняющие: идеально подходят для людей с сухой или обезвоженной кожей и могут использоваться в сочетании с увлажняющим кремом.

Антивозрастные: содержат ретинол, витамин С и пептиды, которые помогают бороться с признаками старения. Они уменьшают выраженность мимических морщин, улучшают текстуру и тон кожи, а также стимулируют выработку коллагена.

Осветляющие: предназначены для уменьшения видимости темных пятен и неровного тона кожи. Они содержат витамин С, ниацинамид и альфа-гидроксикислоты, которые помогают отшелушивать омертвевшие клетки.

Для борьбы с акне: содержат салициловую кислоту и пероксид бензоила, которые помогают закупорить поры и уменьшить воспаление. Их можно использовать для лечения существующих прыщей и предотвращения будущих высыпаний.

Отшелушивающие: содержат альфа-гидроксикислоты (AHA) или бета-гидроксикислоты (BHA), которые помогают удалять омертвевшие клетки и стимулировать клеточный обмен.

Как правильно подобрать сыворотку

«Первое: нужно учитывать тип вашей кожи. Независимо от того, сухая она, жирная, комбинированная или чувствительная, существует сыворотка, специально разработанная для решения ваших проблем. Например, если у вас жирный тип,, ищите сыворотку с легкой текстурой и без содержания масел, а если сухой — выбирайте сыворотку с увлажняющими и питательными свойствами. Или сочетайте две или даже три сыворотки, но по очереди, в разные дни», — говорит косметолог.

Второе: ищите сыворотки с активными компонентами (витамин С, гиалуроновая кислота, ретинол или пептиды). Обязательно обратите внимание на ингредиенты, на которые у вас может быть аллергия или которые могут вызвать раздражение или высыпания.

«Другие хорошие варианты сывороток против морщин — с антиоксидантами, включая полифенолы чая и ресвератрол. Отлично действует ретинол, который снимает воспаление, а также ниацинамид», — добавляет Ирина.

Если вы хотите бороться с пятнами и обесцвечиванием кожи, ищите средства, способные осветлить темные пятна, включая койевую и гликолевую кислоты.

«Если у вас сухое, стянутое и шелушащееся лицо, найдите сыворотку, содержащую витамин Е, ниацинамид и гликолевую кислоту. Также обратите внимание на керамиды — жирные молекулы, которые не дают влаге выходить наружу. Другие хорошие варианты — средства с гиалуроновой кислотой, а также с пептидами коллагена, эпидермальными факторами роста или стволовыми клетками», — объясняет Ирина.

Как использовать сыворотку для лица

Очистите и тонизируйте кожу: используйте мягкое очищающее средство, чтобы удалить с кожи грязь, жир и макияж. После этого нанесите тоник, чтобы сбалансировать уровень pH кожи.

Нанесите небольшое количество сыворотки на кончики пальцев и мягко вмассируйте ее в кожу. Сосредоточьтесь на проблемных зонах, таких как тонкие линии, морщины или темные пятна.

Дайте сыворотке полностью впитаться перед нанесением увлажняющего крема. Это поможет зафиксировать активные ингредиенты и обеспечить длительное увлажнение.

В течение дня обязательно используйте солнцезащитный крем, чтобы защитить лицо и шею от ультрафиолетовых лучей, которые могут вызвать преждевременное старение.