Россиянам раскрыли способы выглядеть стильно в 2024 году

Старший редактор моды Lamoda Юлия Манукова раскрыла способы выглядеть стильно в 2024 году. Соответствующий комментарий попал в распоряжение «Ленты.ру».

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В первую очередь эксперт призвал россиян комбинировать различные принты вместе.

«Если вы переживаете, что будет перебор, держитесь примерно одной палитры: тогда узоры не будут смотреться слишком пестро», — уточнила она и добавила, что модными также остаются наряды в стиле колорблокинг — комбинирования разных ярких цветов в одном комплекте.

По словам собеседницы издания, не следует игнорировать и вечно актуальную белую рубашку. Сочетать данный предмет гардероба следует с крупными золотыми украшениями. Кроме того, можно носить разные серьги в одном образе, считает специалистка.

«Многослойные наряды — мед для модных девушек», — заявила также Манукова.

В заключение редактор обратила внимание читателей и на популярность комбинация гольф с сапогами. «Сумки в стиле сюрреализма, футуристическая обувь, жакеты архитектурной формы — кажется, время от времени мы все стремимся отдохнуть от базы», — рассказала также Манукова.

В феврале старший редактор моды Lamoda Юлия Манукова перечислила россиянам тренды в обуви на весну 2024 года.