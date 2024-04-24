Дизайнер Мария Цигаль призвала россиян ухаживать за внешностью

От внешности во многом зависит качество жизни человека, его работа и окружение, заявила дизайнер Мария Цигаль. В беседе с "Пятым каналом" она призвала россиян ухаживать за собой, а также рассказала, что сама много внимания уделяет состоянию своей кожи.

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Цигаль утверждает, что ухоженная внешность может помочь в получении высокооплачиваемой работы, а также войти в круги общения интересных людей.

"Инвестиция в свою внешность очень важна, в целом, для жизненного цикла", — заявила дизайнер.

При этом, по ее мнению, особенно важно следить за кожей. Сама Цигаль призналась, что составляет свой уход из нескольких этапов: умывание, тонизирование и питание при помощи кремов и сывороток.

Напомним, косметологи считают, что правильный уход за кожей лица поможет сохранить ее молодость. Рекомендуется пользоваться средствами, в составе которых содержатся витамины A, E, F и D, влияющие на состояние кожи, а также экстракты целебных растений — алоэ, ромашки, женьшеня.