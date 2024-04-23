Названы самые модные свадебные платья весной и летом 2024 года

Фэшн-редакторы назвали самые модные свадебные наряды весной и летом 2024 года. Соответствующий материал приводит британская версия журнала Glamour.

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Отмечается, что в теплое время года будут лидировать платья с заниженной талией. Кроме того, актуальными окажутся данные предметы гардероба с добавлением чрезмерного объема в области бедер, создающие эффект пуш-ап. Также эксперты внесли в список изделия с оверсайз-рукавами.

Известно, что вещи подобных фасонов в том числе представили в своих коллекциях такие известные бренды, как Vivienne Westwood, Acne Studios и Simone Rocha.

В феврале основательница ведущего российского ретейлера Blanche Bridal Марго Шелобкова перечислила антитренды в свадебных нарядах в 2024 году.