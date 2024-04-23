Для пластики нет повода. Когда доктор откажет

Желание сделать пластическую операцию не всегда означает готовность хирурга ее провести. Когда врач дорожит репутацией, не готов выполнять любые капризы, чувствует неправильный настрой и нестабильное психологическое состояние пациента, в операции будет отказано. Доктор медицинских наук, профессор, эксперт по ринопластике, главный врач клиники Art Plastic Тигран Алексанян рассказал "Рамблеру" о причинах, когда хирургическое вмешательство не будет проведено.

© unsplash

Причина №1: Отсутствие показаний

Как и у других специалистов в области медицины, у пластического хирурга есть термин - «нет показаний». На консультацию может прийти человек, у которого объективно все прекрасно. И в процессе общения становится понятно, что подобный шаг – это импульсивное решение. Оно может прийти в голову под влиянием соцсетей, желания быть на кого-то похожим, комплексов и неуверенности в себе. К тому же, пациент может не знать всех тонкостей процесса – может казаться, что все легко и просто, и уже через несколько дней у него будет новый нос или «лисьи глазки».

Хирург рассказывает о нюансах оперативного вмешательства, анатомических особенностях, о важности гармонии в образе. Иногда достаточно сказать, что «именно такая форма носа» невозможна, чтобы пациент передумал. Либо порекомендовать комплекс малоинвазивных процедур, чтобы освежить и усовершенствовать лицо, а уже позже вернуться к обсуждению более серьезных вмешательств.

Причина №2: По состоянию здоровья

Если на момент приема пациенту меньше 18 лет, медицинскую карту ему даже не заведут. Пластическая операция – это взвешенное взрослое решение. И даже если есть финансовая возможность и большое желание, это ничего не изменит: квалифицированный врач не будет оперировать человека, у которого еще продолжает формироваться костная и хрящевая ткань. После таких ранних вмешательств последствия могут быть непредсказуемыми. Также хирург вправе отказать, если пациент находится в достаточно зрелом возрасте. Несмотря на то, что ринопластику сегодня могут проводить и в 60 лет, возраст – это дополнительные риски и осложнения. Хирург одобрит операцию лишь в том случае, если анализы и дополнительные обследования не вызывают вопросов. В некоторых случаях для проведения ринопластики назначается сканирование пазух носа – такой тщательный подготовительный этап прекрасный критерий квалификации и профессионализма. Все противопоказания к хирургическим вмешательствам указаны на сайтах клиник. Поэтому перед первичной консультацией желательно с ними ознакомиться.

Причина №3: Завышенные требования и ожидания

Оценивать свою внешность с точки зрения возможностей хирургического вмешательства пациент не может. Нередко единственной мотивацией бывает фраза «хочу именно так». Пластический хирург может изменить форму носа и сделать его более изящным, но работать с нереалистичными запросами не будет. Опытные врачи с прекрасным эстетическим вкусом работают не по шаблону, а стараясь учитывать все индивидуальные особенности. Операция со знаком качества – обновленный образ с отсутствием следов вмешательства.

Причина №4: Претензии к внешности

Если количество претензий к своему лицу или телу высоко, это будет красным флагом для хирурга. Как правило, желание встречается у психологически незрелых пациентов, кому нужно пробовать все модные тренды без учета своей природной индивидуальности. Встречаются также люди с дисморфофобией – серьезным нарушением психики. Они всерьез озабочены любыми особенностями внешности и видят изъян там, где его нет.

Конечно, со справкой на прием пациент не придет. Поэтому хирург действует интуитивно: опыт и профессиональный медицинский подход дают возможность различать, когда человек просто волнуется, и когда присутствуют серьезные нарушения, с которыми нужно работать в кабинете у психотерапевта. Тигран Алексанян Пластический хирург, доктор медицинских наук

Причина №5: Нет диалога и взаимопонимания

Когда пациент решается на пластическую операцию и идет на консультацию, нужно отдавать себе отчет, что ожидания и желания могут корректироваться ради получения наилучшего результата. Например, если речь идет о коррекции носа – важно учесть много тонкостей, индивидуальных особенностей, к тому же процесс предполагает совместную работу врача и пациента и соблюдение всех рекомендацией. Если же диалога нет, пациент настаивает только на своем, всю информацию воспринимает «в штыки» и не доверят эстетическому вкусу и опыту хирурга, вторая встреча не состоится. Любой профессиональный врач будет стараться оградить себя и свою команду от паникеров, агрессоров и излишне конфликтных людей.