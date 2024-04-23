$93.29+0.0499.56+0.20
Почта

Для пластики нет повода. Когда доктор откажет

Желание сделать пластическую операцию не всегда означает готовность хирурга ее провести. Когда врач дорожит репутацией, не готов выполнять любые капризы, чувствует неправильный настрой и нестабильное психологическое состояние пациента, в операции будет отказано. Доктор медицинских наук, профессор, эксперт по ринопластике, главный врач клиники Art Plastic Тигран Алексанян рассказал "Рамблеру" о причинах, когда хирургическое вмешательство не будет проведено.

Для пластики нет повода. Когда доктор откажет
© unsplash

Причина №1: Отсутствие показаний

Как и у других специалистов в области медицины, у пластического хирурга есть термин - «нет показаний». На консультацию может прийти человек, у которого объективно все прекрасно. И в процессе общения становится понятно, что подобный шаг – это импульсивное решение. Оно может прийти в голову под влиянием соцсетей, желания быть на кого-то похожим, комплексов и неуверенности в себе. К тому же, пациент может не знать всех тонкостей процесса – может казаться, что все легко и просто, и уже через несколько дней у него будет новый нос или «лисьи глазки».

Хирург рассказывает о нюансах оперативного вмешательства, анатомических особенностях, о важности гармонии в образе. Иногда достаточно сказать, что «именно такая форма носа» невозможна, чтобы пациент передумал. Либо порекомендовать комплекс малоинвазивных процедур, чтобы освежить и усовершенствовать лицо, а уже позже вернуться к обсуждению более серьезных вмешательств.

Причина №2: По состоянию здоровья

Если на момент приема пациенту меньше 18 лет, медицинскую карту ему даже не заведут. Пластическая операция – это взвешенное взрослое решение. И даже если есть финансовая возможность и большое желание, это ничего не изменит: квалифицированный врач не будет оперировать человека, у которого еще продолжает формироваться костная и хрящевая ткань. После таких ранних вмешательств последствия могут быть непредсказуемыми. Также хирург вправе отказать, если пациент находится в достаточно зрелом возрасте. Несмотря на то, что ринопластику сегодня могут проводить и в 60 лет, возраст – это дополнительные риски и осложнения. Хирург одобрит операцию лишь в том случае, если анализы и дополнительные обследования не вызывают вопросов. В некоторых случаях для проведения ринопластики назначается сканирование пазух носа – такой тщательный подготовительный этап прекрасный критерий квалификации и профессионализма. Все противопоказания к хирургическим вмешательствам указаны на сайтах клиник. Поэтому перед первичной консультацией желательно с ними ознакомиться.

Причина №3: Завышенные требования и ожидания

Оценивать свою внешность с точки зрения возможностей хирургического вмешательства пациент не может. Нередко единственной мотивацией бывает фраза «хочу именно так». Пластический хирург может изменить форму носа и сделать его более изящным, но работать с нереалистичными запросами не будет. Опытные врачи с прекрасным эстетическим вкусом работают не по шаблону, а стараясь учитывать все индивидуальные особенности. Операция со знаком качества – обновленный образ с отсутствием следов вмешательства.

Причина №4: Претензии к внешности

Если количество претензий к своему лицу или телу высоко, это будет красным флагом для хирурга. Как правило, желание встречается у психологически незрелых пациентов, кому нужно пробовать все модные тренды без учета своей природной индивидуальности. Встречаются также люди с дисморфофобией – серьезным нарушением психики. Они всерьез озабочены любыми особенностями внешности и видят изъян там, где его нет.

Конечно, со справкой на прием пациент не придет. Поэтому хирург действует интуитивно: опыт и профессиональный медицинский подход дают возможность различать, когда человек просто волнуется, и когда присутствуют серьезные нарушения, с которыми нужно работать в кабинете у психотерапевта.

Тигран Алексанян
Тигран АлексанянПластический хирург, доктор медицинских наук

Причина №5: Нет диалога и взаимопонимания

Когда пациент решается на пластическую операцию и идет на консультацию, нужно отдавать себе отчет, что ожидания и желания могут корректироваться ради получения наилучшего результата. Например, если речь идет о коррекции носа – важно учесть много тонкостей, индивидуальных особенностей, к тому же процесс предполагает совместную работу врача и пациента и соблюдение всех рекомендацией. Если же диалога нет, пациент настаивает только на своем, всю информацию воспринимает «в штыки» и не доверят эстетическому вкусу и опыту хирурга, вторая встреча не состоится. Любой профессиональный врач будет стараться оградить себя и свою команду от паникеров, агрессоров и излишне конфликтных людей.

Главное на «Женском»
Больше новостей
Рамблер: главные новости