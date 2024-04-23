50-летняя Кейт Мосс снялась в пиджаке на голое тело для журнала

Британская супермодель Кейт Мосс снялась в откровенном образе для немецкой версии журнала Vogue. Соответствующая публикация появилась на странице модного издания в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

© Global Look Press

На размещенном снимке 50-летняя манекенщица предстала в черных шелковых шортах, поставив левую ногу на стул. При этом она надела пиджак на голое тело и кожаные туфли с открытым носом.

© Lenta.ru

В интервью журналистам знаменитость рассказала, как она находит баланс в повседневной жизни.

«Когда я начала лучше заботиться о себе, я поняла, что забота о себе не тщетна и не эгоистична, а необходима», — призналась звезда.

Ранее стало известно, что копию культового «голого» платья Кейт Мосс захотели выставить на торги. Речь шла о наряде из коллекции бренда Liza Bruce, в котором 19-летняя супермодель вышла в свет в 1993 году.