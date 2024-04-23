35-летняя дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса показала свои изгибы в купальнике

Румер Уиллис порадовала фолловеров новыми снимками.

Старшая дочь популярных актеров Деми Мур и Брюса Уиллиса частенько радует подписчиков личной страницы в Сети новыми фотографиями. В основном 35-летняя Румер публикует свои материнские будни. Девушка чуть больше года назад впервые стала мамой, поэтому на ее личной странице в социальных сетях в основном фото крошки-дочери Луэтты. Однако накануне в блоге актрисы появилась серия пикантных фото в купальнике.

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Румер Уиллис выложила кадры своей поездки в джунгли. Девушка позировала в вязаном лифе нежно-карамельного цвета и парео в тон. Актриса собрала свои волосы в пучок и примерила солнцезащитные очки. В подписи к снимкам она сообщила, что ее тело после недавних родов продолжает меняться. Румер признается, что любит себя во всех возможных формах и надеется, что сможет тем самым показать дочери хороший пример.