Суперзвезду не раз упрекали в том, что она носит парики: уж больно роскошно выглядят волосы Бейонсе после многочисленных сценических укладок. Густота шевелюры звезды обязана во многом ее происхождению. Ее отец афроамериканец, а мать — креолка, эти народы могут похвастаться толщиной и качеством волос, а еще их структурой — афро. Без стайлинговых средств такие локоны, как известно, выглядят как солома. Накануне Бейонсе показала, сколько средств использует для того, чтобы ее прическа всегда выглядела на все сто.

Певица поделилась роликом о своем уходе, чтобы прорекламировать собственную продукцию, а еще — ответить хейтерам. В феврале, когда Бейонсе только-только запустила бренд, аудитория жестко ее раскритиковала: как звезда, которая не снимает шиньоны и парики, смеет продавать средства для волос? В новом видео певица поэтапно показала свой уход, в том числе то, как ее шевелюра выглядит до ухода. Момент, когда парикмахер прочесывает влажные кудряшки, признаться, даже пугает. Однако мучения того стоят: после укладки волосы Бейонсе выглядят роскошно! В комментариях под постом — сплошные комплименты.

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